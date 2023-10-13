Упустил супершанс. Марченко не сумел выйти в полуфинал турнира в Братиславе

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 271) не сумел выйти в полуфинал челленджера в Братиславе (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/4 финала украинец в трех сетах уступил Йорису Де Лооре (Бельгия, ATP 188) за 2 часа и 35 минут.

АТР челленджер Братислава. Хард в помещении. 1/4 финала

Йорис Де Лооре (Бельгия) – Илья Марченко (Украина) – 6:3, 3:6, 7:6 (7:2)

В третьей партии Марченко сделал брейк при счете 3:3, однако сразу же отдал свою подачу. В 12-м гейме украинец спас 2 матчбола, перевел игру на тай-брейк, но не справился с бельгийцем.

Это была вторая встреча теннисистов. В 2017 году Илья проиграл Йорису на старте квалификации US Open.

В полуфинале челленджера в Братиславе Де Лооре сыграет против Люка Нарди (Италия, ATP 133).