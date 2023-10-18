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  4. Артем КРАВЕЦ: «Ребров сделал все правильно в матче с Мальтой»
Чемпионат Европы
18 октября 2023, 17:22 |
779
0

Артем КРАВЕЦ: «Ребров сделал все правильно в матче с Мальтой»

Экс-форвард сборной Украины – о победе над Мальтой

18 октября 2023, 17:22 |
779
0
Артем КРАВЕЦ: «Ребров сделал все правильно в матче с Мальтой»
ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Бывший форвард сборной Украины Артем Кравец считает, что главный тренер команды Сергей Ребров принимал верные решения по ходу матча отбора на Евро-2024 против Мальты (победа 3:1):

«Болельщики требовали от Реброва замен в перерыве? Тренерскому штабу виднее, и главный тренер решил сменить в этой ситуации только Матвиенко. Николай был на желтой карточке, и это также сыграло свою роль.

Возможно, у него было какое-то повреждение, из-за которого он не смог продолжить игру. Если это действительно так, я надеюсь, с ним не произошло ничего серьезного. Как оказалось, Ребров все сделал правильно: мы победили, поэтому все остальные изменения в перерыве не были нужны».

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Артем Кравец сборная Украины по футболу Мальта - Украина Евро-2024
Источник Динамо Киев от Шурика
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