Артем КРАВЕЦ: «Ребров сделал все правильно в матче с Мальтой»
Экс-форвард сборной Украины – о победе над Мальтой
Бывший форвард сборной Украины Артем Кравец считает, что главный тренер команды Сергей Ребров принимал верные решения по ходу матча отбора на Евро-2024 против Мальты (победа 3:1):
«Болельщики требовали от Реброва замен в перерыве? Тренерскому штабу виднее, и главный тренер решил сменить в этой ситуации только Матвиенко. Николай был на желтой карточке, и это также сыграло свою роль.
Возможно, у него было какое-то повреждение, из-за которого он не смог продолжить игру. Если это действительно так, я надеюсь, с ним не произошло ничего серьезного. Как оказалось, Ребров все сделал правильно: мы победили, поэтому все остальные изменения в перерыве не были нужны».
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