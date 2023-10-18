Виталий МИКОЛЕНКО: «В Counter Strike больше нервничаешь, чем отдыхаешь»
Защитник сборной Украины – об игре Counter Strike.
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем увлечении игрой Counter Strike.
– В новый Counter Strike еще не играл. Я перешел в PUBG и пока наслаждаюсь им, потому что Counter Strike – нервная игра и ты больше нервничаешь, чем отдыхаешь. Но сейчас приеду и мы с Шапаренко и ребятами поиграем.
– Из команды кто-то играл?
– Все играют. Саня Зинченко, Шапаренко играют, Миша Мудрик играет. А я пока не играл, не тестировал эту игру.
Напомним, что вчера сборная Украины в гостях обыграла Мальту со счетом 3:1 в матче квалификации Евро-2024.
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