Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «В Counter Strike больше нервничаешь, чем отдыхаешь»
Сборная УКРАИНЫ
18 октября 2023, 17:24 | Обновлено 18 октября 2023, 18:02
417
1

Виталий МИКОЛЕНКО: «В Counter Strike больше нервничаешь, чем отдыхаешь»

Защитник сборной Украины – об игре Counter Strike.

18 октября 2023, 17:24 | Обновлено 18 октября 2023, 18:02
417
1
Виталий МИКОЛЕНКО: «В Counter Strike больше нервничаешь, чем отдыхаешь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем увлечении игрой Counter Strike.

– В новый Counter Strike еще не играл. Я перешел в PUBG и пока наслаждаюсь им, потому что Counter Strike – нервная игра и ты больше нервничаешь, чем отдыхаешь. Но сейчас приеду и мы с Шапаренко и ребятами поиграем.

– Из команды кто-то играл?

– Все играют. Саня Зинченко, Шапаренко играют, Миша Мудрик играет. А я пока не играл, не тестировал эту игру.

Напомним, что вчера сборная Украины в гостях обыграла Мальту со счетом 3:1 в матче квалификации Евро-2024.

По теме:
Артем КРАВЕЦ: «Ребров сделал все правильно в матче с Мальтой»
Сергей СИДОРЧУК: «Матчи сборной никогда не будут такими, как раньше»
Тарас МИХАЛИК: «Мудрик доказал, что умеет держать удар»
Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Counter-Strike PUBG CS2 CS:GO киберспорт
Источник SportHub
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик будет кошмаром для Фьюри»
Бокс | 18 октября 2023, 08:48 0
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик будет кошмаром для Фьюри»
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик будет кошмаром для Фьюри»

Джош Тейлор уверен в победе соотечественника, но она не будет простой

Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча
Футбол | 18 октября 2023, 17:38 0
Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча
Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча

Это связано с поддержкой Палестины в конфликте с Израилем

Спасибо за результат. Благодарить за качество игры язык не поворачивается
Футбол | 18.10.2023, 12:42
Спасибо за результат. Благодарить за качество игры язык не поворачивается
Спасибо за результат. Благодарить за качество игры язык не поворачивается
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Футбол | 17.10.2023, 20:40
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Футбол | 17.10.2023, 23:41
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AutumnBridge
Ну есть же домино он-лайн, где каждый сам за себя.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
18.10.2023, 00:30 15
Футбол
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
17.10.2023, 23:45 132
Футбол
Что это было, Шахтер?!
Что это было, Шахтер?!
17.10.2023, 06:30 75
Футбол
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
17.10.2023, 16:58 32
Футбол
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
16.10.2023, 21:35 28
Футбол
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
16.10.2023, 21:23 68
Футбол
Бывший тренер сборной Украины по боксу поблагодарил оккупантов
Бывший тренер сборной Украины по боксу поблагодарил оккупантов
16.10.2023, 17:04 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем