Виталий МИКОЛЕНКО: «В Counter Strike больше нервничаешь, чем отдыхаешь»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем увлечении игрой Counter Strike.

– В новый Counter Strike еще не играл. Я перешел в PUBG и пока наслаждаюсь им, потому что Counter Strike – нервная игра и ты больше нервничаешь, чем отдыхаешь. Но сейчас приеду и мы с Шапаренко и ребятами поиграем.

– Из команды кто-то играл?

– Все играют. Саня Зинченко, Шапаренко играют, Миша Мудрик играет. А я пока не играл, не тестировал эту игру.

Напомним, что вчера сборная Украины в гостях обыграла Мальту со счетом 3:1 в матче квалификации Евро-2024.