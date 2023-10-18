18 октября в 17.30 юношеская сборная Украины U-17 проводит против команды Лихтенштейна U-17 матч 2-го тура квалификационного раунда Евро-2024 U-17.

Сине-желтые попали в группу 3 вместе с Германией, Финляндией и Лихтенштейном. Мини-турнир проходит с 15 по 21 октября в Лихтенштейне (стадионы «Шпортплац Блуменау» в Тризене и «Шпортпарк Эшен-Маурен» в Эшене).

Для выхода в элит-раунд отбора нужно занять в квартете первое или второе место. Также путевки получат 5 лучших третьих команд из 13 групп, причем в расчет принимают только матчи против первых и третьих команд.

В первом матче подопечные Владимира Езерского сыграли вничью с командой Финляндии (2:2) благодаря автоголу соперников в конце игры.

Украина U-17 – Лихтенштейн U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Александр Харечко («Рух» Львов), Александр Петренко («Байер», Германия).

Защитники: Алексей Рыбак, Даниэль Дехтяр, Демьян Третяк (все – «Динамо» Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба – «Шахтер» Донецк), Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Евгений Рябоконь («Словацко» , Чехия).

Полузащитники: Павел Люсин, Владимир Озимай (оба – «Динамо» Киев), Евгений Гармаш («Шахтер» Донецк), Назар Бондарь («Рух» Львов), Александр Драган («Аталанта», Италия), Богдан Оличенко («Бавария») , Германия), Дмитрий Богданов («Динамо», Германия), Александр Сорока, Артур Ухань (оба – «Гент», Бельгия).

Нападающие: Иван Денисов («Рух» Львов), Артем Степанов («Байер», Германия).

Квалификация Евро-2024 U-17. Группа 3

1-й тур, 15.10.2023

13:00. Финляндия – Украина – 2:2

– 2:2 17:30. Германия – Лихтенштейн – 6:0

2-й тур, 18.10.2023

13:00. Германия – Финляндия – 1:1

17:30. Украина – Лихтенштейн

Турнирная таблица

3-й тур, 21.10.2023