Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось

После октябрьской сессии отбора к чемпионату Европы сборная Албании оказалась в положении, когда ее пролет мимо финального турнира станет куда большей сенсацией, чем финиш в топ-2 своей группы Е до начала квалификации.

Сборная Польши уже не конкурент «орлам». «Кадра» максимум может догнать их по очкам, но по личным встречам уступает – 2:1 в пользу албанцев по сумме двух матчей.

Сборной Албании достаточно 17 ноября не проиграть на выезде сборной Молдовы, чтобы оформить путевку на Евро-2024. Более того, даже в случае поражения у балканцев будет еще один своеобразный матчбол. Ведь в последнем туре албанцы принимают сборную Фарерских островов – явного аутсайдера группы, у которого в активе только одно очко. Теоретически сборная Албании может и два оставшихся матча проиграть – и все равно выйти на Евро-2024.

Как же так получилось, что «орлы» оказались в настолько выгодном положении, хотя изначально не считались фаворитами?

У Албании, что называется, летит

Нельзя все сводить к фарту. Исключительно на везении многого не добьешься даже в рамках одного календарного года, в который умещается отборочный цикл. Однако фортуна реально настроена по максимуму награждать албанцев за их старания.

Задним умом можно отметить, что фарт был за сборную Албании еще при жеребьевке. Ведь из первой корзины им досталась нестабильная сборная Польши, а не кто-то из грандов. Но при жеребьевках всегда кому-то везет, а кому-то не везет – например, как сборной Украины в нынешней квалификации (просто освежите в памяти состав других групп).

Если детально изучить матчи сборной Албании, то смело можно говорить об оверперформансе. Почти во всех случаях «орлы» добивались лучшего результата, чем показывала продвинутая статистика.

Исключения – выездная победа над Фарерами (3:1), когда албанцы полностью превзошли аутсайдера (хотя даже позволили сравнять ему счет) и поражение в стартовом матче от Польши (0:1). Та игра была довольно закрытой, но сборная Албании проиграла заслуженно. По xG было 0,89 против 0,49 в пользу поляков.

Примером тотального фарта сборной Албании можно назвать выездную ничью с Чехией (1:1). Гости нанесли один удар по воротам за весь матч – и Недим Байрами с 25-ти метров вколотил мяч почти в девятку.

Но были и другие случаи, едва ли менее показательные. Например, домашний реванш у сборной Польши (2:0) сборная Албании взяла с абсолютно смешным собственным xG – 0,25. Игра поляков в той игре была тошнотворной, но даже они набрали 0,37.

У Молдовы (2:0) на своем поле албанцы выиграли по делу. Но снова поразила их реализация моментов. Преимущество албанцев по ожидаемым голам было микроскопическим – 0,38 против 0,35.

Свой единственный октябрьский матч против Чехии дома сборная Албании тоже выиграла по делу. Но итоговые 3:0 оформились при небольшом преимуществе «орлов» по ожидаемым голам – 1,09 против 0,77. Напомним, что чехи еще в первом тайме остались в меньшинстве – Хытил получил вторую желтую карточку за то, что попытался забить гол рукой.

Если же вы посмотрите, какие именно голы забивали албанцы, то поймете, что у них просто, что называется, летит. Четыре из своих 11-ти голов «орлы» забили ударами из-за пределов штрафной. Каждый раз в решающий момент, ибо эти голы принесли сборной Албании 10 очков из 13-ти. Даже победный мяч в ворота Фарер был забит дальним ударом в девятку по фантастической траектории – отличился Недим Байрами.

Байрами, который представляет в сборной Албании «Сассуоло», проводит отбор к Евро-2024 как и должен один из лидеров команды. Он забил три гола и сделал один ассист.

Однако выделить стоит куда менее известного Ясира Асани. Вот у него реально звездный час. 28-летний вингер забил три гола и сделал два ассиста. Дважды он пробивал вратаря соперника дальними ударами, еще один раз результативно выстрелил где-то с угла штрафной. В двух случаях траектория полета мяча после ударов Асани была едва ли не аномальной. И все свои голы он забил на ультрасовременном и комфортном стадионе «Арена Комбетаре» (ввели в эксплуатацию в ноябре 2019 года), который становится настоящей крепостью албанцев.

Асани вообще стал икс-фактором. Дело в том, что этот 28-летний вингер, любящий стрелять с левой ноги, только в марте нынешнего года дебютировал в сборной Албании. А родился Асани вообще в столице Северной Македонии городе Скопье – но это как раз нормально, ниже поймете, почему.

В сборной Албании есть игроки из «Эмполи» (основной вратарь Этрит Бериша), «Брентфорда» (запасной вратарь Томас Стракоша), «Аталанты» (лидер защиты Берат Джимсити), «Лацио» (двужильный капитан Эльсеид Хюсай), «Интера» (Кристиан Асллани, у которого в сборной статус куда выше, чем в клубе, у него 1+1 в нынешнем отборе), «Лечче» (опорник Йибер Рамадани, который успевает покрывать едва ли не всё поле) и других клубов из топ-чемпионатов. Словом, не звездная, но довольно крепкая компания. Однако главная звезда этого отбора у албанцев - повторимся, Ясир Асани, который сейчас играет за корейский «Кванджу».

Заграница им помогает

Руководство албанской федерации многих удивило, когда в начале января 2023 года доверило свою национальную сборную Силвиньо. Карьеру бразильца можно назвать звездной, ведь он играл за «Арсенал» и «Барселону». Он и в роли помощника привез очень известного экс-футболиста аргентинца Пабло Сабалету. Однако у Силвиньо в качестве главного тренера были только короткие периоды работы в «Лионе» и «Коринтиансе» с не впечатляющими результатами – выиграл только 19 матчей из 54-х при 17-ти поражениях.

Getty Images/Global Images Ukraine. Cилвиньо (справа) и его тренерский штаб

Никаких изысков под руководством бразильца в игре сборной Албании не появилось. Команда постепенно отошла от схемы 4-1-4-1 к 4-2-3-1 или 4-4-2 (ромб). Албанцы обычно владеют мячом меньше соперника, в атаках и контратаках ставят на фланги, плотно защищаются. Пробить их оборону действительно сложно – три пропущенных гола в отборе, а дома так вообще ни одного.

В общем, обычный комплект для команды со средним подбором футболистов. Но есть фарт, не устаю это повторять.

В чем албанская федерация федерация оказалась верной традициям, так это в ставке на иностранца. Дело в том, что за последний 21 год местные специалисты по главе сборной Албании набрали аж один матч. Он на счету бывшего игрока «Кривбасса» Эрвина Булку, который сейчас входит в штаб Силвиньо.

А вот что может показаться парадоксальным (но только на первый взгляд), так это вполне реальная ставка на заграницу в комплектовании состава команды. Речь о том, что 14 из 22-х футболистов сборной Албании, которых вызвали на октябрьский сбор, родились вовсе не в Албании. Могло быть больше, но не позвали из-за травм Мараша Кумбуллу («Рома», родился в Италии) и Армандо Брою («Челси», родился в Великобритании). Похожая ситуация была и на Евро-2016. Тогда в заявке сборной Албании футболисты, которые появились на свет в Албании, были в меньшинстве – 11 против 12.

Большая албанская диаспора в странах бывшей Югославии вряд ли может удивить. Например, в Северной Македонии родился бывший игрок «Ворсклы» Таулянт Сефери, в четверг сделавший дубль в матче с Чехией. Но представителей Шкиперии все больше и в Западной Европе. А сборная Албании пользуется плодами того, что этнические албанцы получают качественное футбольное образование именно там. Местная система подготовки в передовые точно не вышла.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ясир Асани

На Евро-2016 Албания выступила лучше Украины

Чуть выше мы уже коснулись главного успеха в истории албанского футбола, а именно выступления на Евро-2016. Выступления вполне достойного. Сборная Албании проиграла Швейцарии (0:1, причем большую часть матча «орлы» провели в меньшинстве) и Франции (0:2, но оба гола пропустили на последних минутах), а в последнем туре победила Румынию (1:0). Албанцы имели шансы попасть в плей-офф. Напомним, что в 1/8 финала с тремя очками тогда пробилась сборная Северной Ирландии. И как раз сборная Украины «помогла» нортайришам улучшить разницу мячей.

В общем, вспоминая тот успех, нынешний почти успех сборной Албании уже не будет восприниматься как огромная сенсация. Более того, в отборе к Евро-2016, который блестяще провел итальянский тренер Джанни Де Бьязи (позже он принял и албанское гражданство), соперники у «орлов» были сильнее, чем сейчас. Албания тогда добилась равенства по личным встречам с будущим чемпионом Португалией (1:0, 0:1), не проиграла Дании (1:1, 0:0), справилась с Арменией (2:1, 3:0), а в противостоянии с сербами «орлам» помог скандал.

Дрон с албанским флагом, который прилетел на стадион в Белграде, привел к беспорядкам. А впоследствии к решению CAS присудить техническую победу сборной Албании и оштрафовать на три очка сербов. Те нефутбольные три пункта помогли «орлам» опередить Данию на два очка и занять проходное второе место в группе.

Игорь ЯСЛИК