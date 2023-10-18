Англия18 октября 2023, 17:07 |
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Два игрока Челси не смогли вернуться к работе после травм
Возвращение Чалобы и Чуквуэмеки в игру откладывается
18 октября 2023, 17:07 |
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Два игрока «Челси», защитник Трево Чалоба и хавбек Карни Чуквуэмека, недавно попытались возобновить тренировки после своих травм. У Чалобы было повреждение бедра, а у Чуквуэмеки – проблемы с коленом.
Однако сегодня «Челси» сообщил о том, что возвращение Чалобы и Чуквуэмеки снова откладывается. Оба игрока пройдут медобследование, после чего продолжат процесс реабилитации. Их новые сроки возвращения не называются.
Ранее сообщалось о том, что Чалоба покинет «Челси» во время январского трансферного окна.
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