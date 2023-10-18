Два игрока Челси не смогли вернуться к работе после травм

Два игрока «Челси», защитник Трево Чалоба и хавбек Карни Чуквуэмека, недавно попытались возобновить тренировки после своих травм. У Чалобы было повреждение бедра, а у Чуквуэмеки – проблемы с коленом.

Однако сегодня «Челси» сообщил о том, что возвращение Чалобы и Чуквуэмеки снова откладывается. Оба игрока пройдут медобследование, после чего продолжат процесс реабилитации. Их новые сроки возвращения не называются.

Ранее сообщалось о том, что Чалоба покинет «Челси» во время январского трансферного окна.