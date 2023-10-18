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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Матчи сборной никогда не будут такими, как раньше»
Чемпионат Европы
18 октября 2023, 16:27 |
864
1

Сергей СИДОРЧУК: «Матчи сборной никогда не будут такими, как раньше»

Хавбек сборной Украины – о ракетном ударе по Запорожью

18 октября 2023, 16:27 |
864
1
Сергей СИДОРЧУК: «Матчи сборной никогда не будут такими, как раньше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал ракетный удар по Запорожью вскоре после победы 3:1 над Мальтой в отборе на Евро-2024:

«Матчи сборной никогда не будут такими, как раньше. Ничего не будет, как раньше. Мы больше не можем радоваться, забыв обо всем.

Как можно праздновать победу национальной команды, когда видишь новости о попадании в твоем родном городе. Жилой дом, ночь, погибшие... Опять! 601 день войны.

В этот самый момент, как я сейчас пишу этот пост, вижу новости о тревоге, взрывах, попаданиях на Днепропетровщине. Нет слов...

Во время сборов и матчей фокус на игру, психологически это спасает. А после помогает только помощь нашим военным и волонтерским фондам, семья и работа. Поэтому продолжаем свое делать. Иначе никак».

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Сергей Сидорчук сборная Украины по футболу Мальта - Украина Евро-2024 российско-украинская война Запорожье
Источник Instagram
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Комментарии 1
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Алекс 19
Так це хай скаже сидорчук своїм батькам .90 відсотків голосували запоріжжя за януковича і ригів .Він тільки зараз прокинувся ? Розказує такі речі які всі.знали 30 років тому .ватна свідомість поступово трансформується і з'являються висновки причому с широко розплющенними очима 
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