Сергей СИДОРЧУК: «Матчи сборной никогда не будут такими, как раньше»
Хавбек сборной Украины – о ракетном ударе по Запорожью
Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал ракетный удар по Запорожью вскоре после победы 3:1 над Мальтой в отборе на Евро-2024:
«Матчи сборной никогда не будут такими, как раньше. Ничего не будет, как раньше. Мы больше не можем радоваться, забыв обо всем.
Как можно праздновать победу национальной команды, когда видишь новости о попадании в твоем родном городе. Жилой дом, ночь, погибшие... Опять! 601 день войны.
В этот самый момент, как я сейчас пишу этот пост, вижу новости о тревоге, взрывах, попаданиях на Днепропетровщине. Нет слов...
Во время сборов и матчей фокус на игру, психологически это спасает. А после помогает только помощь нашим военным и волонтерским фондам, семья и работа. Поэтому продолжаем свое делать. Иначе никак».
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