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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 16:03 | Обновлено 18 октября 2023, 16:04
404
1

Павар установил два исторических достижения в матче с Шотландией

Защитник сборной Франции забил два гола головой

18 октября 2023, 16:03 | Обновлено 18 октября 2023, 16:04
404
1
Павар установил два исторических достижения в матче с Шотландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Вчера, 17 октября сборная Франции в товарищеском матче разгромила Шотландию со счетом 4:1. Дубль оформил защитник французов Бенжамен Павар, который оба своих гола забил ударами головой.

Это позволило игроку «Интера» установить сразу два исторических достижения. Во-первых, он стал первым с 2013 года защитником, который оформил дубль в матче за сборную Франции. До него это делал Мамаду Сако в 2013 году в матче плей-офф отбора на ЧМ-2014 против Украины.

Также Павар стал первым за 25 лет игроком, который оформил дубль ударами головой за сборную Франции. До него это удавалось Зинедину Зидану в финале ЧМ-1998 против Бразилии.

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Источник Opta
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Alehandro
Серйозні історичні досягнення..) А у матчі Мальта - Україна Мудрик став першим гравцем за всю історію футболу з прізвищем "Мудрик", який забив Мальті. Звертайтесь. Я вам таких новин тоннами можу підгонять
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