Павар установил два исторических достижения в матче с Шотландией

Вчера, 17 октября сборная Франции в товарищеском матче разгромила Шотландию со счетом 4:1. Дубль оформил защитник французов Бенжамен Павар, который оба своих гола забил ударами головой.

Это позволило игроку «Интера» установить сразу два исторических достижения. Во-первых, он стал первым с 2013 года защитником, который оформил дубль в матче за сборную Франции. До него это делал Мамаду Сако в 2013 году в матче плей-офф отбора на ЧМ-2014 против Украины.

Также Павар стал первым за 25 лет игроком, который оформил дубль ударами головой за сборную Франции. До него это удавалось Зинедину Зидану в финале ЧМ-1998 против Бразилии.