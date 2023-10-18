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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 15:27 | Обновлено 18 октября 2023, 15:29
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0

Тарас МИХАЛИК: «Мудрик доказал, что умеет держать удар»

Экс-игрок сборной Украины – о победе над Мальтой

18 октября 2023, 15:27 | Обновлено 18 октября 2023, 15:29
520
0
Тарас МИХАЛИК: «Мудрик доказал, что умеет держать удар»
ФК Динамо Киев. Тарас Михалик

Национальная сборная Украины в очередном матче отбора на Евро-2024 взяла верх в гостях над футболистами Мальты – 3:1.

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями о вчерашнем противостоянии:

– Статистика свидетельствует, что украинская сборная хуже проводит второй из спаренных матчей. Начало вчерашнего противостояния подопечные Сергея Реброва также не могут записать себе в актив. Была неуверенность в своих силах, мяч не слушался, к тому же, пропустили досадный гол, когда позволили игроку хозяев прорваться по центру.

– После этого не возникли опасения за итоговый результат?
– Нет, хотя переживания начали давать о себе знать. И неизвестно, когда бы достигли перелома, если бы не автогол мальтийцев. Но недаром говорят: везет сильнейшим. Уже хозяева запаниковали, а наши провели образцовый второй тайм. Взяли под контроль мяч, быстро комбинировали, добавили в интенсивности. Словом, сыграли на классе.

– Значит можем, когда очень надо выигрывать и спаренные поединки.
– Сентябрьские поединки с Англией и Италией не идут ни в какое сравнение с матчами с северомакедонцами и мальтийцами. Но главное, что в трудную минуту выстояли и получили такие ценные шесть очков. И здесь уже было не до зрелищной игры.

– Дайте оценку действиям тех игроков, которые не выходили в старте в матче с северомакедонцами.
– Несколько выпадал Ванат, все же, ему комфортнее действовать на острие атаки, а не на фланге. На своем уровне сыграл Караваев. Большой объем черновой работы выполнил Сидорчук, хотя есть его вина в пропущенном мяче. Как кстати, и стопперов и вратаря.

– Наконец, открыл счет забитым голам за сборную Мудрик. Что скажете о нем?
– В последнее время его критиковали не только специалисты, но и болельщики. Михаил доказал, что умеет держать удар. С каждым матчем он становится все полезнее для сборной. Важно, что как на клубном уровне, так и в сборной его поддерживают рулевые. Значит, быстрее будет прогрессировать. Добавит ему уверенности и дебютный гол за главную команду страны.

– Все идет к тому, что в ноябре судьба прямой путевки на Евро-2024 решится в битве Украины и Италии и нашу сборную будет устраивать только победа.
– Наши ребята уже неоднократно доказывали, что чем серьезнее оппонент, тем лучше они играют. Тем более, что с возвращением в строй Цыганкова украинская сборная станет сильнее. Я не считаю итальянцев фаворитами.

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Источник Sport.ua
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