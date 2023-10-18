Журналист назвал еще трех игроков, которые замешаны в нелегальных ставках

Итальянский журналист Фабрицио Корона назвал имена еще троих футболистов, которые замешаны в деле о незаконных ставках. Речь идет о Стефане Эль-Шаарави из «Ромы», Федерико Гатти из «Ювентуса» и Николо Казале из «Лацио».

Официально подтверждения этой информации пока что нет, дело против них еще не открыто. Однако Корона – именно тот журналист, который первым сообщил о скандале с незаконными ставками и первым называл имена уже известных к данному моменту фигурантов.

Отметим, что вчера первый фигурант дела, Николо Фаджоли из «Ювентуса», уже получил свой приговор в виде 7-месячной дисквалификации. Эль-Шаарави вчера играл за сборную Италии в матче отбора на Евро-2024 против Англии (поражение 1:3).