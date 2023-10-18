Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мы должны помнить, в какое время живем»
Экс-форвард сборной Украины – о ночных развлечениях игроков «Динамо» U-19
Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев поделился своим мнением по поводу скандала с похождениями игроков «Динамо» Киев U-19 Дмитрия Кремчанина, Кирилла Осипенко и Владислава Герича в караоке-бар во время комендантского часа:
«Во-первых, конечно, не мне их судить. Я сам был не без греха, но после своих «моментов» имел двойную мотивацию на тренировках и в играх, чтобы не подводить тех, кто мне доверял. Плохо, что они «отметились» в то время, когда вся страна переживает войну и люди такое воспринимают ближе к сердцу.
Меня больше удивила реакция других ребят в соцсетях. К тому времени уже было понятно, что ситуацию надо исправить, а в итоге получилось только хуже.
Нет никакого смысла ругаться с журналистами, тем более, когда ты не прав (сам через такое проходил). Надо сделать правильные выводы и двигаться дальше.
Мы каждый день должны помнить в какое время живем. И радоваться, что все равно есть возможность заниматься любимым делом благодаря ВСУ».
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