Сборная Украины провела 80-й матч в чемпионатах Европы

Поединок с Мальтой (3:1) стал 80-м для сборной Украины в чемпионатах Европы. 69 матчей наша команда провела в отборочных турнирах и 11 – в финальных, 38 – дома, 35 – в гостях и 7 – на нейтральных полях. В континентальных баталиях украинцы в общей сложности одержали 36 побед, 18 встреч завершили вничью, 26 проиграли, 109 мячей забили, 84 пропустили.

Наибольшее количество игр провели Андрей Ярмоленко – 30, Андрей Пятов и Андрей Шевченко – по 29. А список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Шевченко – 12 голов, Андрей Ярмоленко – 10 и Роман Яремчук – 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи сборной Украины в чемпионатах Европы