Сборная Украины провела 80-й матч в чемпионатах Европы
Континентальный юбилей «сине-желтые» отметили победой
Поединок с Мальтой (3:1) стал 80-м для сборной Украины в чемпионатах Европы. 69 матчей наша команда провела в отборочных турнирах и 11 – в финальных, 38 – дома, 35 – в гостях и 7 – на нейтральных полях. В континентальных баталиях украинцы в общей сложности одержали 36 побед, 18 встреч завершили вничью, 26 проиграли, 109 мячей забили, 84 пропустили.
Наибольшее количество игр провели Андрей Ярмоленко – 30, Андрей Пятов и Андрей Шевченко – по 29. А список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Шевченко – 12 голов, Андрей Ярмоленко – 10 и Роман Яремчук – 6.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи сборной Украины в чемпионатах Европы
|
Матч
|
Дата
|
Тренер Украины
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
07.09.1994
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
Литва
|
0:2 (д)
|
10-й
|
11.11.1995
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
Италия
|
1:3 (г)
|
20-й
|
09.10.1999
|
Йожеф САБО
|
Россия
|
1:1 (г)
|
30-й
|
10.09.2003
|
Леонид БУРЯК
|
Испания
|
1:2 (г)
|
40-й
|
17.10.2007
|
Олег БЛОХИН
|
Фареры
|
5:0 (д)
|
50-й
|
27.03.2015
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Испания
|
0:1 (г)
|
60-й
|
21.06.2016
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Польша
|
0:1 (н)
|
70-й
|
17.06.2021
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Сев. Македония
|
2:1 (н)
|
80-й
|
17.10.2023
|
Сергей РЕБРОВ
|
Мальта
|
3:1 (г)
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