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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 14:03 | Обновлено 18 октября 2023, 14:09
147
0

Сборная Украины провела 80-й матч в чемпионатах Европы

Континентальный юбилей «сине-желтые» отметили победой

18 октября 2023, 14:03 | Обновлено 18 октября 2023, 14:09
147
0
Сборная Украины провела 80-й матч в чемпионатах Европы
УАФ

Поединок с Мальтой (3:1) стал 80-м для сборной Украины в чемпионатах Европы. 69 матчей наша команда провела в отборочных турнирах и 11 – в финальных, 38 – дома, 35 – в гостях и 7 – на нейтральных полях. В континентальных баталиях украинцы в общей сложности одержали 36 побед, 18 встреч завершили вничью, 26 проиграли, 109 мячей забили, 84 пропустили.

Наибольшее количество игр провели Андрей Ярмоленко – 30, Андрей Пятов и Андрей Шевченко – по 29. А список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Шевченко – 12 голов, Андрей Ярмоленко – 10 и Роман Яремчук – 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи сборной Украины в чемпионатах Европы

Матч

Дата

Тренер Украины

Соперник

Счет

1-й

07.09.1994

Олег БАЗИЛЕВИЧ

Литва

0:2 (д)

10-й

11.11.1995

Анатолий КОНЬКОВ

Италия

1:3 (г)

20-й

09.10.1999

Йожеф САБО

Россия

1:1 (г)

30-й

10.09.2003

Леонид БУРЯК

Испания

1:2 (г)

40-й

17.10.2007

Олег БЛОХИН

Фареры

5:0 (д)

50-й

27.03.2015

Михаил ФОМЕНКО

Испания

0:1 (г)

60-й

21.06.2016

Михаил ФОМЕНКО

Польша

0:1 (н)

70-й

17.06.2021

Андрей ШЕВЧЕНКО

Сев. Македония

2:1 (н)

80-й

17.10.2023

Сергей РЕБРОВ

Мальта

3:1 (г)

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цифры и факты сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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