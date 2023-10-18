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Сборная УКРАИНЫ
18 октября 2023, 13:28 | Обновлено 18 октября 2023, 14:07
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Сергей Сидорчук провел 60-й матч за сборную Украины

В играх с участием Сидорчука наша национальная дружина одержала 30 побед

18 октября 2023, 13:28 | Обновлено 18 октября 2023, 14:07
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Сергей Сидорчук провел 60-й матч за сборную Украины
УАФ. Сергей Сидорчук (№5)

Поединок с Мальтой (3:1) стал 60-м для Сергея Сидорчука в рядах сборной Украины. В 56 встречах он представлял в главной команде страны «Динамо», в 4-х бельгийский «Вестерло». 22 матча Сергей провел в чемпионатах Европы, 15 – в «товарняках», 14 – в чемпионатах мира и 9 – в Лиге наций. В 27 играх его задействовал Андрей Шевченко, в 14 – Михаил Фоменко, в 13 – Александр Петраков и в 6 – Сергей Ребров. В матчах с участием Сидорчука сборная 30 встреч выиграла, 16 завершила вничью, 14 проиграла. 87 мячей забила, 60 пропустила.

На рубеж «60» Сергей вышел через 9 лет 8 дней после дебюта за национальную дружину, который состоялся 9 октября 2014 года в гостевом поединке с Беларусью в отборочном турнире чемпионата Европы (2:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Сергея Сидорчука за сборную Украины

Матч

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1-й

09.10.2014

ЧЕо

Беларусь

2:0 (г)

10-й

26.03.2016

ТМ

Уэльс

1:0 (д)

20-й

26.10.2017

ЧМ

Косово

2:0 (г)

30-й

10.10.2020

ЛН

Германия

1:2 (д)

40-й

29.06.2021

ЧЕф

Швеция

2:1 (н)

50-й

08.06.2022

ЛН

Ирландия

1:0 (г)

60-й

17.10.2023

ЧЕо

Мальта

3:1 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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chevars
Треба подякувати Сергію та розійтись назавжди
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