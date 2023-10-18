Сергей Сидорчук провел 60-й матч за сборную Украины

Поединок с Мальтой (3:1) стал 60-м для Сергея Сидорчука в рядах сборной Украины. В 56 встречах он представлял в главной команде страны «Динамо», в 4-х – бельгийский «Вестерло». 22 матча Сергей провел в чемпионатах Европы, 15 – в «товарняках», 14 – в чемпионатах мира и 9 – в Лиге наций. В 27 играх его задействовал Андрей Шевченко, в 14 – Михаил Фоменко, в 13 – Александр Петраков и в 6 – Сергей Ребров. В матчах с участием Сидорчука сборная 30 встреч выиграла, 16 завершила вничью, 14 проиграла. 87 мячей забила, 60 пропустила.

На рубеж «60» Сергей вышел через 9 лет 8 дней после дебюта за национальную дружину, который состоялся 9 октября 2014 года в гостевом поединке с Беларусью в отборочном турнире чемпионата Европы (2:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Сергея Сидорчука за сборную Украины

Матч Дата Ранг Соперник Счет 1-й 09.10.2014 ЧЕо Беларусь 2:0 (г) 10-й 26.03.2016 ТМ Уэльс 1:0 (д) 20-й 26.10.2017 ЧМ Косово 2:0 (г) 30-й 10.10.2020 ЛН Германия 1:2 (д) 40-й 29.06.2021 ЧЕф Швеция 2:1 (н) 50-й 08.06.2022 ЛН Ирландия 1:0 (г) 60-й 17.10.2023 ЧЕо Мальта 3:1 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.