Сергей Сидорчук провел 60-й матч за сборную Украины
В играх с участием Сидорчука наша национальная дружина одержала 30 побед
Поединок с Мальтой (3:1) стал 60-м для Сергея Сидорчука в рядах сборной Украины. В 56 встречах он представлял в главной команде страны «Динамо», в 4-х – бельгийский «Вестерло». 22 матча Сергей провел в чемпионатах Европы, 15 – в «товарняках», 14 – в чемпионатах мира и 9 – в Лиге наций. В 27 играх его задействовал Андрей Шевченко, в 14 – Михаил Фоменко, в 13 – Александр Петраков и в 6 – Сергей Ребров. В матчах с участием Сидорчука сборная 30 встреч выиграла, 16 завершила вничью, 14 проиграла. 87 мячей забила, 60 пропустила.
На рубеж «60» Сергей вышел через 9 лет 8 дней после дебюта за национальную дружину, который состоялся 9 октября 2014 года в гостевом поединке с Беларусью в отборочном турнире чемпионата Европы (2:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Сергея Сидорчука за сборную Украины
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
09.10.2014
|
ЧЕо
|
Беларусь
|
2:0 (г)
|
10-й
|
26.03.2016
|
ТМ
|
Уэльс
|
1:0 (д)
|
20-й
|
26.10.2017
|
ЧМ
|
Косово
|
2:0 (г)
|
30-й
|
10.10.2020
|
ЛН
|
Германия
|
1:2 (д)
|
40-й
|
29.06.2021
|
ЧЕф
|
Швеция
|
2:1 (н)
|
50-й
|
08.06.2022
|
ЛН
|
Ирландия
|
1:0 (г)
|
60-й
|
17.10.2023
|
ЧЕо
|
Мальта
|
3:1 (г)
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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