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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 12:44 | Обновлено 18 октября 2023, 12:45
92
0

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Могла быть недооценка, потому что «это Мальта»

Бывший игрок сборной Украины прокомментировал результат матча с Мальтой

18 октября 2023, 12:44 | Обновлено 18 октября 2023, 12:45
92
0
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Могла быть недооценка, потому что «это Мальта»
СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Бывший игрок сборной Украины Дмитрий Михайленко прокомментировал результат матча национальной команды против Мальты (3:1).

– С Мальтой был тяжелый матч. Каким всегда бывает для нас второй матч в спарке. Было заметно, что многие наши футболисты не играли на своем уровне. Но важно, что есть три очка и в дальнейшем мы зависим от себя.

– Почему наши футболисты не были на привычном для себя уровне?
– Очень трудно и психологически, и физически играть 2 матча за 3 дня. У нас есть такая проблема и она прежде всего психологическая. Переезды в короткий промежуток времени, игры – психологически это истощает. Плюс могла быть недооценка "потому что это Мальта".

– Пропущенный гол. Что это было?
– Пока Мальта свежая, пока имела силы на такой рывок, плюс наши ошибки. И удар не был из разряда невозможных для сейва. Трубин играл хорошо, но в этом эпизоде допустил ошибку.

– Некоторые эксперты говорили о не лучшей физической готовности команды.
– Если говорить о матче с македонцами, то до гола Судакова сборная играла очень уверенно и не было никаких вопросов к физике. После гола она "села" и соперник начал создавать моменты. Это вопрос не физической, а психологической готовности – ребята прекратили давить. Игры показывают – когда мы глубоко отходим, нам значительно труднее защищаться.

– Во втором тайме с Мальтой играем на удержание счета. Нормально ли это нормально?
– Думаю, тренерский штаб желал, чтобы этот контроль и игра на сохранение сопровождались хотя бы эпизодически остротой. Но для этого нужно иметь либо преимущество индивидуально, как это сделал Мудрик, либо насыщать чужую штрафную, но тогда будут проблемы при потере мяча. Пока нет баланса – либо контроль мяча, либо создание моментов.

– Кого из игроков нужно отметить по этим двум матчам?
– Очень хороший уровень показывает Жора Судаков. Он очень-очень важен для сборной – своим движением, энергией, которую он дает команде. Он всегда в движении, всегда старается обострять. Очень важно иметь в команде такого игрока, который 90 минут двигается и ставит соперникам трудные вопросы для решения.

Следующий матч сборная Украины сыграет с национальной командой Италии. Игра состоится 20 ноября и станет решающей для обеих команд в битве за выход на Евро-2024.

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Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу сборная Мальты по футболу Евро-2024 Мальта - Украина Георгий Судаков Анатолий Трубин
Источник УПЛ-ТВ
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