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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 11:53 |
1022
1

ВИДЕО. Первый гол Мудрика, вечная проблема сборной, ситуация в группе

Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»

18 октября 2023, 11:53 |
1022
1
ВИДЕО. Первый гол Мудрика, вечная проблема сборной, ситуация в группе
УАФ

Матч сборной Украины против сборной Мальты получился сверхсложным. В первом тайме команда Сергея Реброва даже умудрилась первой пропустить! Курьезные голы, пенальти и дебютный гол Михаила Мудрика за национальную команду – что это было? Разбираем в видео.

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Записки украинского болельщика сборная Украины по футболу сборная Мальты по футболу Евро-2024 Михаил Мудрик Мальта - Украина
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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SemenChu
Схоже ми дивились різні матчі. Мудрик, зрештою як і Судаков - з опущеною головою намагались або увірватись в штрафний, або вийти на позицію для удару (окрім голу Мудрика вкінці - це дивідентів не дало). Тобто не бачив я від них двох якоїсь дуже гри на команду.
А з інших я б виділив Миколенка, і ще Коноплю з Зубковим, які вийшли на заміну. Решта ж провели матч блідо, а деякі і взагалі провально.
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