ВИДЕО. Первый гол Мудрика, вечная проблема сборной, ситуация в группе

Матч сборной Украины против сборной Мальты получился сверхсложным. В первом тайме команда Сергея Реброва даже умудрилась первой пропустить! Курьезные голы, пенальти и дебютный гол Михаила Мудрика за национальную команду – что это было? Разбираем в видео.