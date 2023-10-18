Чемпионат Европы18 октября 2023, 11:53 |
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ВИДЕО. Первый гол Мудрика, вечная проблема сборной, ситуация в группе
Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»
18 октября 2023, 11:53 |
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Матч сборной Украины против сборной Мальты получился сверхсложным. В первом тайме команда Сергея Реброва даже умудрилась первой пропустить! Курьезные голы, пенальти и дебютный гол Михаила Мудрика за национальную команду – что это было? Разбираем в видео.
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А з інших я б виділив Миколенка, і ще Коноплю з Зубковим, які вийшли на заміну. Решта ж провели матч блідо, а деякі і взагалі провально.