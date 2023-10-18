Защитник сборной Италии: «Должны выиграть у Северной Македонии и Украины»

Защитник сборной Италии и миланского «Интера» Франческо Ачерби после поражения от Англии (1:3) заявил, что даже не допускает варианта, при котором его сборная не выйдет на Евро-2024.

«Первый тайм против Англии был хорошим, против этой сборной мы шли в обыгрыш и довольно легко попадали в их зону. Мы должны были попытаться выиграть и сделать что-то большее, потому что была возможность. Во втором тайме они защищаясь очень хорошо, а мы – нет. Мы не должны были терять бдительность.

После того, как мы не участвовали в двух последних чемпионатах мира, мы просто обязаны пройти дальше и попасть на чемпионат Европы. Я даже не хочу думать о другом исходе. Мы должны выиграть у Северной Македонии и Украины», – сказал Ачерби.

После этого тура Италии набрала на 3 очка меньше, чем Украина, но имеет матч в запасе.