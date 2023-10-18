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  4. Защитник сборной Италии: «Должны выиграть у Северной Македонии и Украины»
Чемпионат Европы
18 октября 2023, 09:47 |
1509
3

Защитник сборной Италии: «Должны выиграть у Северной Македонии и Украины»

Франческо Ачерби не хочет и думать о других раскладах

18 октября 2023, 09:47 |
1509
3
Защитник сборной Италии: «Должны выиграть у Северной Македонии и Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Ачерби

Защитник сборной Италии и миланского «Интера» Франческо Ачерби после поражения от Англии (1:3) заявил, что даже не допускает варианта, при котором его сборная не выйдет на Евро-2024.

«Первый тайм против Англии был хорошим, против этой сборной мы шли в обыгрыш и довольно легко попадали в их зону. Мы должны были попытаться выиграть и сделать что-то большее, потому что была возможность. Во втором тайме они защищаясь очень хорошо, а мы – нет. Мы не должны были терять бдительность.

После того, как мы не участвовали в двух последних чемпионатах мира, мы просто обязаны пройти дальше и попасть на чемпионат Европы. Я даже не хочу думать о другом исходе. Мы должны выиграть у Северной Македонии и Украины», – сказал Ачерби.

После этого тура Италии набрала на 3 очка меньше, чем Украина, но имеет матч в запасе.

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Франческо Ачерби сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу Евро-2024 Англия - Италия
Источник Sky Sport Italia
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Перець
Ключове слово "должны," а чи зможуть ?
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0
Алекс 19
В України може і виграють а в македонії.сумнівно 
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0
vitaha33
2 очка вам буде достатньо  ))
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0
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