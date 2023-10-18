Прервалась рекордная беспроигрышная серия Бразилии в отборах ЧМ

В ночь на 18 октября состоялся матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки, в котором сборная Бразилии потерпела поражение на выезде от команды Уругвая (0:2).

Таким образом, прервалась 37-матчевая рекордная беспроигрышная серия Бразилии в отборах ЧМ.

До этого поражения у селесао было 28 побед и 9 ничьих в отборочных матчах – лучшая в истории беспроигрышная серия в Южной Америке.

У пентакампеонов осталось 7 очков после 4 туров, столько же имеют Уругвай и Венесуэла. Лидером является Аргентина, которая идет без потерь.