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Чемпионат мира
18 октября 2023, 09:12 |
561
0

Прервалась рекордная беспроигрышная серия Бразилии в отборах ЧМ

Сборная Уругвая сумела переиграть пентакампеонов

18 октября 2023, 09:12 |
561
0
Прервалась рекордная беспроигрышная серия Бразилии в отборах ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 18 октября состоялся матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки, в котором сборная Бразилии потерпела поражение на выезде от команды Уругвая (0:2).

Таким образом, прервалась 37-матчевая рекордная беспроигрышная серия Бразилии в отборах ЧМ.

До этого поражения у селесао было 28 побед и 9 ничьих в отборочных матчах – лучшая в истории беспроигрышная серия в Южной Америке.

У пентакампеонов осталось 7 очков после 4 туров, столько же имеют Уругвай и Венесуэла. Лидером является Аргентина, которая идет без потерь.

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Источник Opta
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