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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Голевая передача на Мудрика от меня была неплохой»
Чемпионат Европы
18 октября 2023, 08:55 | Обновлено 18 октября 2023, 09:01
801
1

Виталий МИКОЛЕНКО: «Голевая передача на Мудрика от меня была неплохой»

Защитник сборной Украины – о матче отбора Евро-2024

18 октября 2023, 08:55 | Обновлено 18 октября 2023, 09:01
801
1
Виталий МИКОЛЕНКО: «Голевая передача на Мудрика от меня была неплохой»
УАФ. Виталий Миколенко (лицом к нам)

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился эмоциями после игры отбора к Евро-2024 с Мальтой (3:1).

- Тяжелый матч, но я не сказал бы, что это из-за того, что это второй матч за 3 дня. После наших сборов все помнят вторую игру, поэтому и говорят, что трудно. Но с македонцами тоже тяжелая игра была.

У Мальты мы выиграли 3:1. В конце матча мы выигрывали более или менее спокойно. Я доволен результатом.

- Как поздравили Мудрика?
- Там голевая передача просто от меня была неплохой. А там уже дело простое было – забить. Он большой молодец, он очень хотел забить. Для атакующего игрока очень важно забивать и отдавать ассисты. Поэтому я очень рад за него, поздравляю его.

- Что можете сказать о следующем матче с Италией?
- Во втором матче с Италией будет немного легче в плане атмосферы, потому что мы не будем играть на их домашнем стадионе. Это играет роль. Но сейчас мы все едем в клубы, думаем о клубах. Но это будет наш финал, – сказал Миколенко.

ГОЛ! 1:3. Михаил Мудрик, 85 мин

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сборная Украины по футболу сборная Мальты по футболу Евро-2024 Виталий Миколенко Мальта - Украина Михаил Мудрик
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umnuy2
да,разобраля Виталя отлично.Выложил как на блюдечке
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