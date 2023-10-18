Виталий МИКОЛЕНКО: «Голевая передача на Мудрика от меня была неплохой»
Защитник сборной Украины – о матче отбора Евро-2024
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился эмоциями после игры отбора к Евро-2024 с Мальтой (3:1).
- Тяжелый матч, но я не сказал бы, что это из-за того, что это второй матч за 3 дня. После наших сборов все помнят вторую игру, поэтому и говорят, что трудно. Но с македонцами тоже тяжелая игра была.
У Мальты мы выиграли 3:1. В конце матча мы выигрывали более или менее спокойно. Я доволен результатом.
- Как поздравили Мудрика?
- Там голевая передача просто от меня была неплохой. А там уже дело простое было – забить. Он большой молодец, он очень хотел забить. Для атакующего игрока очень важно забивать и отдавать ассисты. Поэтому я очень рад за него, поздравляю его.
- Что можете сказать о следующем матче с Италией?
- Во втором матче с Италией будет немного легче в плане атмосферы, потому что мы не будем играть на их домашнем стадионе. Это играет роль. Но сейчас мы все едем в клубы, думаем о клубах. Но это будет наш финал, – сказал Миколенко.
ГОЛ! 1:3. Михаил Мудрик, 85 мин
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