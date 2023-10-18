Виталий МИКОЛЕНКО: «Голевая передача на Мудрика от меня была неплохой»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился эмоциями после игры отбора к Евро-2024 с Мальтой (3:1).

- Тяжелый матч, но я не сказал бы, что это из-за того, что это второй матч за 3 дня. После наших сборов все помнят вторую игру, поэтому и говорят, что трудно. Но с македонцами тоже тяжелая игра была.

У Мальты мы выиграли 3:1. В конце матча мы выигрывали более или менее спокойно. Я доволен результатом.

- Как поздравили Мудрика?

- Там голевая передача просто от меня была неплохой. А там уже дело простое было – забить. Он большой молодец, он очень хотел забить. Для атакующего игрока очень важно забивать и отдавать ассисты. Поэтому я очень рад за него, поздравляю его.

- Что можете сказать о следующем матче с Италией?

- Во втором матче с Италией будет немного легче в плане атмосферы, потому что мы не будем играть на их домашнем стадионе. Это играет роль. Но сейчас мы все едем в клубы, думаем о клубах. Но это будет наш финал, – сказал Миколенко.

ГОЛ! 1:3. Михаил Мудрик, 85 мин