Чемпионат Европы18 октября 2023, 03:58 | Обновлено 18 октября 2023, 04:08
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Литва – Венгрия – 2:2. Гости отыграли два мяча. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024
18 октября 2023, 03:58 | Обновлено 18 октября 2023, 04:08
61
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17 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
Литва и Венгрия сыграли вничью (2:2).
Гости отыграли два мяча, но потеряли важные два очка в борьбе за выход на Евро.
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 17 октября
Литва – Венгрия – 2:2
Голы: Черных, 20, Ширвис, 36 – Собослаи, 67 (пен), Варга, 82
Видеообзор матча
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Венгрия).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослои (Венгрия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Пиюс Ширвис (Литва).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Федор Черных (Литва).
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