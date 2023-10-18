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Евро
Литва
17.10.2023 21:45 – FT 2 : 2
Венгрия
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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 03:58 | Обновлено 18 октября 2023, 04:08
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0

Литва – Венгрия – 2:2. Гости отыграли два мяча. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024

18 октября 2023, 03:58 | Обновлено 18 октября 2023, 04:08
61
0
Литва – Венгрия – 2:2. Гости отыграли два мяча. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

17 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Литва и Венгрия сыграли вничью (2:2).

Гости отыграли два мяча, но потеряли важные два очка в борьбе за выход на Евро.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 17 октября

Литва – Венгрия – 2:2

Голы: Черных, 20, Ширвис, 36 – Собослаи, 67 (пен), Варга, 82

Видеообзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Венгрия).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослои (Венгрия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Пиюс Ширвис (Литва).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Федор Черных (Литва).
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Источник Sport.ua
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