Литва – Венгрия – 2:2. Гости отыграли два мяча. Видео голов и обзор матча

17 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Литва и Венгрия сыграли вничью (2:2).

Гости отыграли два мяча, но потеряли важные два очка в борьбе за выход на Евро.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 17 октября

Литва – Венгрия – 2:2

Голы: Черных, 20, Ширвис, 36 – Собослаи, 67 (пен), Варга, 82

Видеообзор матча