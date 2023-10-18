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Евро
Финляндия
17.10.2023 19:00 – FT 1 : 2
Казахстан
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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 02:59 | Обновлено 18 октября 2023, 03:26
25
0

Финляндия – Казахстан – 1:2. Сенсация в Хельсинки. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024

18 октября 2023, 02:59 | Обновлено 18 октября 2023, 03:26
25
0
Финляндия – Казахстан – 1:2. Сенсация в Хельсинки. Видео голов и обзор
sports.kz

17 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Казахстан, проигрывая 0:1, сенсационно вырвал победу у Финляндии (2:1) Дублем у гостей отметился Бахтиер Зайнутдинов, причем решающий гол он забил на 89-й минуте.

Казахстан набрал 15 очков, вышел на 3-е место и сохраняет шансы на выход в финальный раунд Евро-2023. Лидируют в группе Словения и Дания (по 19).

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 17 октября

Финляндия – Казахстан – 1:2

Голы: Роберт Тейлор, 28 – Зайнутдинов, 77 (пен), 89

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Бактийор Зайнутдинов (Казахстан).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Бактийор Зайнутдинов (Казахстан).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Тэйлор (Финляндия).
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Источник Sport.ua
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