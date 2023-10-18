Финляндия – Казахстан – 1:2. Сенсация в Хельсинки. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024
17 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
Казахстан, проигрывая 0:1, сенсационно вырвал победу у Финляндии (2:1) Дублем у гостей отметился Бахтиер Зайнутдинов, причем решающий гол он забил на 89-й минуте.
Казахстан набрал 15 очков, вышел на 3-е место и сохраняет шансы на выход в финальный раунд Евро-2023. Лидируют в группе Словения и Дания (по 19).
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 17 октября
Финляндия – Казахстан – 1:2
Голы: Роберт Тейлор, 28 – Зайнутдинов, 77 (пен), 89
Видеообзор матча
События матча
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