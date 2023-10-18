Финляндия – Казахстан – 1:2. Сенсация в Хельсинки. Видео голов и обзор

17 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Казахстан, проигрывая 0:1, сенсационно вырвал победу у Финляндии (2:1) Дублем у гостей отметился Бахтиер Зайнутдинов, причем решающий гол он забил на 89-й минуте.

Казахстан набрал 15 очков, вышел на 3-е место и сохраняет шансы на выход в финальный раунд Евро-2023. Лидируют в группе Словения и Дания (по 19).

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 17 октября

Финляндия – Казахстан – 1:2

Голы: Роберт Тейлор, 28 – Зайнутдинов, 77 (пен), 89

Видеообзор матча