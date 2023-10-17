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Евро
Финляндия
17.10.2023 19:00 – FT 1 : 2
Казахстан
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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 20:59 | Обновлено 17 октября 2023, 21:15
845
12

Казахстан, сенсационно вырвав победу у Финляндии, сохранил шансы на Евро

Дублем отметился Бахтиер Зайнутдинов, решающий гол забит на 89-й мин.

17 октября 2023, 20:59 | Обновлено 17 октября 2023, 21:15
845
12
Казахстан, сенсационно вырвав победу у Финляндии, сохранил шансы на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

17 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Казахстан, проигрывая 0:1, сенсационно вырвав победу у Финляндии (2:1)

Дублем у гостей отметился Бахтиер Зайнутдинов, причем решающий гол он забил на 89-й минуте.

Казахстан набрал 15 очков, вышел на 3-е место и сохраняет шансы на выход в финальный раунд Евро-2023. Лидируют в группе Словения и Дания (по 16).

Финляндия практически потеряла шансы на прямой выход на Евро-2024, и это плохая новость для сборной Украины. Сине-желтым теперь надо рассчитывать на проход Сербии или Израиля, чтобы получить гарантированное место в плей-офф квалификации.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 16 октября

Финляндия – Казахстан – 1:2

Голы: Роберт Тейлор, 28 – Зайнутдинов, 77 (пен), 89

Турнирная таблица

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Евро-2024 сборная Финляндии по футболу сборная Казахстана по футболу видео голов и обзор Бахтиер Зайнутдинов
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Gunnar Astrid
россия будет играть с Афганистан и Пакистан и Монголия и Таджикистан 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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+2
Gunnar Astrid
Украина победит Мальту и Италию. 
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+2
Gunnar Astrid
Здравствуйте Спасибо 😍 братья Украинцы Мой второй родина Украина. Слава Украина. Слава ВСУ. Победа Украина. Развал россия 
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+2
Владислав Рейский
нам бы такую группу
Ответить
+1
Gunnar Astrid
Новый президент Казахстана Мухтар Джакишев 
Ответить
0
Gunnar Astrid
Новый президент про Европейский Мухтар Джакишев. токаев враг народа Казахстан 
Ответить
0
Gunnar Astrid
Президент Казахстана касым жомарт токаев враг народа  фейк президент и предатель. токаев раб китай и россия говно котакбас 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Gunnar Astrid
Китай официально забрал АМУР большой Уссурийск  
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0
Gunnar Astrid
россия это главный враг Казахстана
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0
Андрей Залищук
красавчики, казахи, шанси є на 2 місце
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0
Rash VM
Айтішнички недолугі, писати "пабєду" і хотіти отримувати 5 штук баксів в міс. - це несумісні речі
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0
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