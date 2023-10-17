Казахстан, сенсационно вырвав победу у Финляндии, сохранил шансы на Евро
Дублем отметился Бахтиер Зайнутдинов, решающий гол забит на 89-й мин.
17 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
Казахстан, проигрывая 0:1, сенсационно вырвав победу у Финляндии (2:1)
Дублем у гостей отметился Бахтиер Зайнутдинов, причем решающий гол он забил на 89-й минуте.
Казахстан набрал 15 очков, вышел на 3-е место и сохраняет шансы на выход в финальный раунд Евро-2023. Лидируют в группе Словения и Дания (по 16).
Финляндия практически потеряла шансы на прямой выход на Евро-2024, и это плохая новость для сборной Украины. Сине-желтым теперь надо рассчитывать на проход Сербии или Израиля, чтобы получить гарантированное место в плей-офф квалификации.
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 16 октября
Финляндия – Казахстан – 1:2
Голы: Роберт Тейлор, 28 – Зайнутдинов, 77 (пен), 89
Турнирная таблица
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