Казахстан, сенсационно вырвав победу у Финляндии, сохранил шансы на Евро

17 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Казахстан, проигрывая 0:1, сенсационно вырвав победу у Финляндии (2:1)

Дублем у гостей отметился Бахтиер Зайнутдинов, причем решающий гол он забил на 89-й минуте.

Казахстан набрал 15 очков, вышел на 3-е место и сохраняет шансы на выход в финальный раунд Евро-2023. Лидируют в группе Словения и Дания (по 16).

Финляндия практически потеряла шансы на прямой выход на Евро-2024, и это плохая новость для сборной Украины. Сине-желтым теперь надо рассчитывать на проход Сербии или Израиля, чтобы получить гарантированное место в плей-офф квалификации.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 16 октября

Финляндия – Казахстан – 1:2

Голы: Роберт Тейлор, 28 – Зайнутдинов, 77 (пен), 89

Турнирная таблица