Калвин ФИЛЛИПС: «Беллингем и Фоден оказали серьезное влияние на игру»

Полузащитник сборной Англии Калвин Филлипс прокомментировал победу над командой Италии (3:1) и завоевание путевки в финальный раунд Евро-2024:

«Конечно, мы очень счастливы. Мы знали, что это будет тяжелая игра. Пропустили быстрый гол. Было тяжело вернуться в игру, но я думаю, что мы справились. У нас достаточно игроков в составе, чтобы отреагировать как надо, и мы сделали это сегодня.

Нам нужно было решить, как мы будем атаковать. Мы знали, что нам нужно держать игроков впереди. А Беллингем и Фоден будут получать мяч и делать рывок вперед. После гола вы могли видеть влияние, которое оказали на игру Фил и Джуд.

Я думаю, что уверенность – это то, что нам нужно. У нас потрясающие игроки и невероятный командный дух. У нас есть тренер, который очень лоялен к некоторым игрокам. И это хорошо для меня, потому что я не играл много в Премьер-лиге».