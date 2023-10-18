Калвин ФИЛЛИПС: «Беллингем и Фоден оказали серьезное влияние на игру»
Полузащитник сборной Англии прокомментировал победу над командой Италии
Полузащитник сборной Англии Калвин Филлипс прокомментировал победу над командой Италии (3:1) и завоевание путевки в финальный раунд Евро-2024:
«Конечно, мы очень счастливы. Мы знали, что это будет тяжелая игра. Пропустили быстрый гол. Было тяжело вернуться в игру, но я думаю, что мы справились. У нас достаточно игроков в составе, чтобы отреагировать как надо, и мы сделали это сегодня.
Нам нужно было решить, как мы будем атаковать. Мы знали, что нам нужно держать игроков впереди. А Беллингем и Фоден будут получать мяч и делать рывок вперед. После гола вы могли видеть влияние, которое оказали на игру Фил и Джуд.
Я думаю, что уверенность – это то, что нам нужно. У нас потрясающие игроки и невероятный командный дух. У нас есть тренер, который очень лоялен к некоторым игрокам. И это хорошо для меня, потому что я не играл много в Премьер-лиге».
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