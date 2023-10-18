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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 02:23 | Обновлено 18 октября 2023, 03:02
283
0

СПАЛЛЕТТИ: «Нам надо выиграть у македонцев, чтобы сразиться с Украиной»

Главный тренер сборной Италии прокомментировал поражение от Англии

18 октября 2023, 02:23 | Обновлено 18 октября 2023, 03:02
283
0
СПАЛЛЕТТИ: «Нам надо выиграть у македонцев, чтобы сразиться с Украиной»
УЕФА. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от команды Англии (1:3) в матче квалификации Евро-2024:

«Что касается умения владеть мячом и усилий, которые мы проявили, то все было одинаково в обоих таймах. Очевидно, что две контратаки против нас поменяли ситуацию и счет.

Я видел, как команда пыталась сделать то, что я от них просил, и видел некоторые хорошие вещи. Мы также допустили несколько ошибок, из-за чего проиграли.

Мы должны выиграть следующую игру (у македонцев), чтобы потом поехать и побороться с Украиной за путевку на Евро-2024».

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сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу Евро-2024 Англия - Италия Лучано Спаллетти пресс-конференция
Источник УЕФА
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