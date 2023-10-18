БАРЕЛЛА: «Чтобы попасть на Евро, Италия должна стать Италией»

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла прокомментировал поражение от команды Англии (1:3) в матче квалификации Евро-2024:

«В первом тайме нам следовало лучше использовать те моменты, которые у нас были. Если допускать такие ошибки, которые мы сделали, и терять мяч, даже лучшие команды будут наказаны голами. Это разочаровывает, потому что сегодня у нас были возможности и шансы добиться большего.

Конечно, когда приходит новый тренер, нужно время, потому что он привносит новые идеи и все меняется, но мы играем на высшем уровне, и у нас не так много времени, чтобы приспособиться. Сейчас нам нужно попасть на Евро, поэтому нам нужны победы. Это самое главное, а не стараться хорошо сыграть.

Чтобы попасть на Евро, Италия должна стать Италией. Нам нужно побеждать и использовать свои шансы лучше, чем сегодня. Если сделаем это, у нас все будет в порядке».