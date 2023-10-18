РЕБРОВ: «Спасибо Англии, что помогла. Мы будем бороться за выход на Евро»

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал о выездной победе над Мальтой (3:1) в квалификации Евро-2024.

«У нас со всеми тяжелые матчи, не только с Мальтой. Мы знали, как Мальта будет играть в обороне. Готовились и знали, что будет насыщена оборона. Да, мы пропустили первые, но это очень заслуженная победа – поблагодарил ребят. Все матчи на уровне национальных сборных они очень тяжелые. В этом поединке на первом месте был результат».

Удивила ли Мальта? Им нечего было терять, они пытались атаковать. Даже когда они играли с нами первую игру, они пытаются атаковать. Для нас важно было сконцентрироваться, найти баланс в атаке и обороне. К сожалению, в первом тайме этого не было, но во втором тайме была другая игра.

10 ударов Мудрика за 2 матча? Почему только Михаил? Георгий Судаков тоже много пробил. Если есть удар, есть позиция для удара – они всегда стараются. Это особенности насыщенной обороны, очень тяжело было сегодня.

Замена Матвиенко? Это связано с желтой картой. После желтой карточки он почти не вступал в борьбу. Это очень важно, когда у них есть два нападающих, которые цепляются за мяч. Поэтому мы решили перестраховаться. Это чисто по ситуации замена.

Англия обыграла Италию? Я всегда говорю, что мы должны думать о нас, о нашей игре. Спасибо Англии, что помогла. Мы будем в последнем матче бороться за выход на чемпионат Европы».