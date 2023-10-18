ДОВБИК: «Пенальти бил по вратарю, а он оставался стоять до последнего»

Форвард сборной Украины Артем Довбик прокомментировал матч отбора к Евро-2024 против команды Мальты (3:1):

«Мы так и ожидали, что будет очень сложная игра. Мальта дома играет в такой вязкий футбол: пока им не забьешь, они всегда на контратаках свои моменты ищут. Потому мы такого и ожидали. Но хорошо, что после пропущенного гола немного включилась, начали играть в свой футбол и одержали победу.

С кем сложнее – Мальтой или Северной Македонией? С Мальтой было сложнее играть, защитники вязкие, постоянно провоцировали, дергали, висели на мне. С Северной Македонией было немного проще, имели какие-то свободные зоны, было куда вбегать. Но мы еще перед поединками ожидали, что будут два тяжелых матча. Главное, что добыли результат.

Пенальти? Бил по вратарю, он остался (стоять) до последнего, потому немного меня сбил. Хорошо, что забил. Чувствую сейчас уверенность. Думаю, что в следующих таких моментах буду принимать другие решения. Так как вратари также изучают, кто будет бить, и смотрят, поэтому думаю, что сделаем анализ и изменим технику удара.

Матч с Италией? Первую игру мы помним, что у нас были моменты. Где-то не хватило сил после матча с Англией. У нас будет одна игра, мы будем отдаваться, нужно отдать всего себя в этом матче. Моменты у нас будут – и это будет другая игра, чем та, что была в Италии».