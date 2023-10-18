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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 00:55 | Обновлено 18 октября 2023, 01:03
420
0

ЗИНЧЕНКО: «Гол Мудрика был очень важен для команды. Это успокоило игру»

Капитан сборной Украины прокомментировал матч против команды Мальты

18 октября 2023, 00:55 | Обновлено 18 октября 2023, 01:03
420
0
ЗИНЧЕНКО: «Гол Мудрика был очень важен для команды. Это успокоило игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михайло Мудрик (праворуч)

Капитан сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал матч отбора к Евро-2024 против команды Мальты (3:1):

«Все мы понимали, что это очень важная игра для нас. Самое главное, что получили три очка, показали характер. Очень хорошая реакция на пропущенный мяч. Так бывает в футболе, когда пропускаешь первым, и нужно вернуться в игру как можно скорее. Это то, что у нас вышло.

Много раз говорил, что за время, когда играл в Европе, видел много талантливых игроков среди других сборных, других стран. Возможно, у нас нет столько талантливых игроков, как в Бразилии, но одно у нас есть, и это никуда не отнимешь у нас. Это характер. Это не только касается футбола, но и наших бойцов. Благодаря ВСУ мы можем играть в самую главную нашу игру.

Поздравляю Михаила Мудрика с голом. Это важный гол для команды, он успокоил игру. У нас уже есть опыт, когда мы играли 2:1 и в конце матча пропускали, как со сборной Казахстана. Поэтому это очень важный гол для нас, команды, его уверенности. Надеюсь, что он так и продолжит, но только за сборную.

«Домашняя» игра против Италии? Скажу, что где бы мы ни играли, на стадионах очень много украинцев. Много поддержки, хочется сказать им большое спасибо. Мы живем в непростое время, люди все равно приходят и поддерживают. Это мотивирует еще большее. Где бы мы ни играли, уверен, что украинцы нас будут поддерживать. К сожалению, мы живем в самое сложное время, когда Украина стала независимой. С этой войной, как мы стали одним целым, украинцы по всему миру. Не помню, чтобы такое было. С первого дня полномасштабной войны мы все объединились и помогаем друг другу».

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сборная Украины по футболу сборная Мальты по футболу Евро-2024 Мальта - Украина Александр Зинченко Михаил Мудрик
Источник Суспильне Спорт
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