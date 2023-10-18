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Лига чемпионов
18 октября 2023, 00:14 | Обновлено 18 октября 2023, 00:25
42
0

Ворскла (ж) – Рома (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 октября в 15:30 ответный матч 2-го раунда отбора

18 октября 2023, 00:14 | Обновлено 18 октября 2023, 00:25
42
0
Ворскла (ж) – Рома (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла Полтава

В среду, 18 октября, состоится ответный поединок 2-го предварительного этапа Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд, в котором еще раз отношения выяснят полтавская «Ворскла» и «Рома» из Рима.

Игра «Ворскла» – «Рома» состоится в Риме, на Stadio Tre Fontane. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, в первой игре, которая 11 октября была сыграна также в Риме, со счетом 3:0 победили местные «волчицы».

В прямом эфире матч «Ворскла» – «Рома» покажет телеканал XSPORT.

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Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава Рома Рим смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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