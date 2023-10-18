Ворскла (ж) – Рома (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 18 октября, состоится ответный поединок 2-го предварительного этапа Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд, в котором еще раз отношения выяснят полтавская «Ворскла» и «Рома» из Рима.

Игра «Ворскла» – «Рома» состоится в Риме, на Stadio Tre Fontane. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, в первой игре, которая 11 октября была сыграна также в Риме, со счетом 3:0 победили местные «волчицы».

В прямом эфире матч «Ворскла» – «Рома» покажет телеканал XSPORT.