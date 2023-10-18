Трубин – худший в составе. Стали известны оценки за матч Украины на Мальте

17 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Мальты.

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Поединок прошел на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинской команды. Голами за «сине-желтых» отличились Артем Довбик и Михаил Мудрик, а также мальтийцы забили в свои ворота.

После завершения поединка статистический портал WhoScored выставил игрокам оценки за матч. Лучшим стал автор третьего гола сине-желтых Михаил Мудрик. Он получил 8.3 баллов.

Высокие показатели также у Виталия Миколенко (7.7) и Артема Довбика (7.5). Худшим в составе украинской команды стал кипер Анатолий Трубин (5.5).

Лучшим среди мальтийцев был признан Пол Мбонг (7.4). Худшим игроком матча стал автор автогола – Райан Камензули (5.3).

Оценки WhoScored за матч Мальта – Украина – 1:3