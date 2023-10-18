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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 00:38 | Обновлено 18 октября 2023, 00:53
1444
6

Трубин – худший в составе. Стали известны оценки за матч Украины на Мальте

Сине-желтые обыграли соперников со счетом 3:1

18 октября 2023, 00:38 | Обновлено 18 октября 2023, 00:53
1444
6
Трубин – худший в составе. Стали известны оценки за матч Украины на Мальте
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17 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Мальты.

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Поединок прошел на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинской команды. Голами за «сине-желтых» отличились Артем Довбик и Михаил Мудрик, а также мальтийцы забили в свои ворота.

После завершения поединка статистический портал WhoScored выставил игрокам оценки за матч. Лучшим стал автор третьего гола сине-желтых Михаил Мудрик. Он получил 8.3 баллов.

Высокие показатели также у Виталия Миколенко (7.7) и Артема Довбика (7.5). Худшим в составе украинской команды стал кипер Анатолий Трубин (5.5).

Лучшим среди мальтийцев был признан Пол Мбонг (7.4). Худшим игроком матча стал автор автогола – Райан Камензули (5.3).

Оценки WhoScored за матч Мальта – Украина – 1:3

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Umidulla Abdurazzokov
Все верно. Как курицу мяч ловил. Да и еще мог. Зачем это го...о в наших воротах, когда в отличной форме Жора? Загадка.
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