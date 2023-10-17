Он оформил изюминку. Назван лучший игрок Украины в матче с Мальтой
Сине-желтые обыграли соперников со счетом 3:1
14 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Мальты.
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Поединок прошел на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинской команды. Голами за «сине-желтых» отличились Артем Довбик и Михаил Мудрик, а также мальтийцы забили в свои ворота.
После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Им стал автор шедевра на 85-й минуте – Михаил Мудрик.
Он набрал 66% голосов. Ближайшим преследователем стал Артем Довбик (10%), третьи – Александр Зинченко и Георгий Судаков (6%).
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