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  4. Он оформил изюминку. Назван лучший игрок Украины в матче с Мальтой
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 23:57 | Обновлено 18 октября 2023, 00:17
2392
6

Он оформил изюминку. Назван лучший игрок Украины в матче с Мальтой

Сине-желтые обыграли соперников со счетом 3:1

17 октября 2023, 23:57 | Обновлено 18 октября 2023, 00:17
2392
6
Он оформил изюминку. Назван лучший игрок Украины в матче с Мальтой
УАФ. Михаил Мудрик

14 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Мальты.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинской команды. Голами за «сине-желтых» отличились Артем Довбик и Михаил Мудрик, а также мальтийцы забили в свои ворота.

После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Им стал автор шедевра на 85-й минуте – Михаил Мудрик.

Он набрал 66% голосов. Ближайшим преследователем стал Артем Довбик (10%), третьи – Александр Зинченко и Георгий Судаков (6%).

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Лев матча лучший игрок сборная Украины по футболу сборная Мальты по футболу Мальта - Украина Евро-2024 Михаил Мудрик Артем Довбик Александр Зинченко Георгий Судаков
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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avk2307
Нє , ну а хто? Мудрику Слава!!! Хто як не він? 
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+2
stop2018
Зінченко? Ви шо, трахнулися головою?!!!!
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+1
Severian742
Молодець Міша. Так тримати, головне не збавляти обертів, завжди бути впевненим у своїх силах і тоді обовязково все вийде.
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+1
nick07
Заслужено
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+1
nicksaf
Який жах. Ну що це за футболіст. Але ж два матчі від двох комментаторів тільки й чуєш: мурчик, мурчик.  Два матча провів і нуль: ні пасу, ні обводки. А в кінці залетіло, та ще й Мальті і вже лев.  Зінченко -- ніякий, його не видно. Матвієнко давно вже пора на вихід. Турбін, на прізвисько 7-1, такого м'яча пропустив під собою. А хто такий Сундуков? Грають лише Довбик, Сидорчук та Забарний. Ну, чим ця команда краща за команду Фоменка
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-2
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