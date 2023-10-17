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Италия
17 октября 2023, 23:26 | Обновлено 17 октября 2023, 23:30
466
0

Экс-игрок Металлиста пояснил нежелание менять Европу на Саудовскую Аравию

Алехандро Гомес сделал откровенное признание

17 октября 2023, 23:26 | Обновлено 17 октября 2023, 23:30
466
0
Экс-игрок Металлиста пояснил нежелание менять Европу на Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гомес

35-летний аргентинский полузащитник Алехандро Гомес пояснил, почему не уехал в Саудовскую Аравию, имея оттуда предложение.

Напомним, минувшим летом Гомес стал игроком итальянского клуба «Монца», а в 2013-2014 годах он защищал цвета харьковского «Металлиста», после чего играл за «Аталанту» и «Севилью».

«У меня были предложения из Саудовской Аравии, но я перешел в «Монцу» из-за моей семьи. Не хотел, чтобы мои дети жили посреди пустыни», – признался Гомес.

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Источник Corriere dello Sport
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