ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Металлиста перешел в Монцу
Алехандро Гомес стал игроком представителя Серии А
35-летний аргентинский полузащитник Алехандро Гомес стал игроком итальянской «Монцы», которая является представителем элитного итальянского чемпионата.
Ранее чемпион мира уже выступал в серии А, где до перехода в харьковский «Металлист» играл за «Катанию», а свои лучшие годы (2014-2021 гг.) провел в «Аталанте», за которую успел отыграть 252 матча.
Как сообщалось ранее, футболист после ухода из испанской «Севильи» рассматривал возможность завершения игровой карьеры.
«Монца» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. После шести туров у команды шесть зачетных баллов.
Un nuevo inicio ✨💪⚪️🔴#ACMonza #WelcomePapu pic.twitter.com/cXClgZywAJ— AC Monza (@ACMonza) September 29, 2023
Te queda fenomenal Papu 🤩⚪️🔴#ACMonza #WelcomePapu pic.twitter.com/K6jsJImRBZ— AC Monza (@ACMonza) September 30, 2023
Volo straordinario del Condor per la gioia di tutti i fantallenatori 🤩— AC Monza (@ACMonza) September 29, 2023
El Papu è tornato 🔥⚪🔴@Fantacalcio 🤝#ACMonza #Fantacalcio #SerieATIM #SerieA #FantacalcioSerieA #LegheFantacalcio #fa pic.twitter.com/Zg1o78ehj3
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