ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Металлиста перешел в Монцу

35-летний аргентинский полузащитник Алехандро Гомес стал игроком итальянской «Монцы», которая является представителем элитного итальянского чемпионата.

Ранее чемпион мира уже выступал в серии А, где до перехода в харьковский «Металлист» играл за «Катанию», а свои лучшие годы (2014-2021 гг.) провел в «Аталанте», за которую успел отыграть 252 матча.

Как сообщалось ранее, футболист после ухода из испанской «Севильи» рассматривал возможность завершения игровой карьеры.

«Монца» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. После шести туров у команды шесть зачетных баллов.