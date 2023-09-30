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Италия
30 сентября 2023, 16:59 | Обновлено 30 сентября 2023, 18:04
510
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Металлиста перешел в Монцу

Алехандро Гомес стал игроком представителя Серии А

30 сентября 2023, 16:59 | Обновлено 30 сентября 2023, 18:04
510
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Металлиста перешел в Монцу
ФК Монца. Алехандро Гомес

35-летний аргентинский полузащитник Алехандро Гомес стал игроком итальянской «Монцы», которая является представителем элитного итальянского чемпионата.

Ранее чемпион мира уже выступал в серии А, где до перехода в харьковский «Металлист» играл за «Катанию», а свои лучшие годы (2014-2021 гг.) провел в «Аталанте», за которую успел отыграть 252 матча.

Как сообщалось ранее, футболист после ухода из испанской «Севильи» рассматривал возможность завершения игровой карьеры.

«Монца» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. После шести туров у команды шесть зачетных баллов.

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