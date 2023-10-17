Эстония – Таиланд – 1:1. Мировая в Таллинне. Видео голов и обзор

Сборные Эстонии и Таиланда сыграли вничью в товарищеском матче, который прошел сегодня, 17 октября, в Таллинне.

Команды обменялись голами в середине второго тайма. У хозяев забил Хенри Аниер, который в перерыве вышел на замену вместо Хенрика Оямаа. А через пять минут Жаккапхан Праисуван сравнял счет и вскоре был заменен на Чанукена Карина.

Товарищеский матч

17 октября, Таллинн, стадион «А Ле Кок».

Эстония – Таиланд – 1:1 (0:0)

Голы: Аниер, 71 – Праисуван, 76.