Другие новости17 октября 2023, 22:53 | Обновлено 17 октября 2023, 22:54
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Эстония – Таиланд – 1:1. Мировая в Таллинне. Видео голов и обзор
Сборные Эстонии и Таиланда сыграли вничью
17 октября 2023, 22:53 | Обновлено 17 октября 2023, 22:54
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Сборные Эстонии и Таиланда сыграли вничью в товарищеском матче, который прошел сегодня, 17 октября, в Таллинне.
Команды обменялись голами в середине второго тайма. У хозяев забил Хенри Аниер, который в перерыве вышел на замену вместо Хенрика Оямаа. А через пять минут Жаккапхан Праисуван сравнял счет и вскоре был заменен на Чанукена Карина.
Товарищеский матч
17 октября, Таллинн, стадион «А Ле Кок».
Эстония – Таиланд – 1:1 (0:0)
Голы: Аниер, 71 – Праисуван, 76.
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