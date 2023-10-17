Тренер Бразилии: «Неймар – один из величайших игроков в истории»

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Фернандо Диниз высказался о лидере команды Неймаре после отборочной игры на ЧМ-2026, в которой Бразилия сыграла вничью с Венесуэлой (1:1).

«Неймар – один из величайших игроков в истории бразильского и мирового футбола. Не думаю, что в мире есть тренер, который отказался бы от такого футболиста. Его игра невероятна, его статистические показатели невероятны, поэтому он занимает важное место в сборной», – сказал Диниз.

Ранее в семье Неймара произошло пополнение. Бразилец сообщил о рождении дочери.