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  4. Тренер Бразилии: «Неймар – один из величайших игроков в истории»
Бразилия
17 октября 2023, 23:13 |
210
3

Тренер Бразилии: «Неймар – один из величайших игроков в истории»

Фернандо Диниз высказался о бразильце

17 октября 2023, 23:13 |
210
3
Тренер Бразилии: «Неймар – один из величайших игроков в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Фернандо Диниз высказался о лидере команды Неймаре после отборочной игры на ЧМ-2026, в которой Бразилия сыграла вничью с Венесуэлой (1:1).

«Неймар – один из величайших игроков в истории бразильского и мирового футбола. Не думаю, что в мире есть тренер, который отказался бы от такого футболиста. Его игра невероятна, его статистические показатели невероятны, поэтому он занимает важное место в сборной», – сказал Диниз.

Ранее в семье Неймара произошло пополнение. Бразилец сообщил о рождении дочери.

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Неймар Аль-Хиляль сборная Бразилии по футболу Фернандо Диниз
Источник ESPN
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Комментарии 3
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samird
Гравець непересічний це точно. Але щодо одного з найкращих в історії - я би дуууууже посперечався. 
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+1
Serhii P.
А ну детальніше про видатні досягнення Неймара у світовому футболі? Щось я їх не дуже пригадую, крім перемоги на Олімпіаді та рекордної суми, за яку його придбав "ПСЖ". Він здобув хоч один Золотий м"яч? Він виграв Copa America? Переміг на чемпіонаті світу? Більше можна згадати як талант, але доволі лінивий гравець, який погнався за грошима замість титулів.
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+1
Віктор Коробка
Найкращі бразильці - у минулому. Ця збірна - одна з найслабших в історії бразильського футболу.
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0
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