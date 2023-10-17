Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Поединок состоится 17 октября в 21:45 по Киеву
17 октября состоится матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Мальты и Украины.
Поединок пройдет на арене Национального стадиона Мальты «Та-Кали». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
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Тренеры определили стартовые составы на игру:
Мальта: Бонелло, Камензули, Жан Борг, Пепе, Стив Борг, Джозеф Мбонг, Николай Мускат, Янкам, Гийомье, Пол Мбонг, Нвоко
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Судаков, Мудрик, Ванат, Довбик
Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Попов, Конопля, Назарина, Пихаленок, Буяльский, Русин, Зубков, Яремчук
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию матча Мальта – Украины.
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