Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина

17 октября состоится матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Мальты и Украины.

Поединок пройдет на арене Национального стадиона Мальты «Та-Кали». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тренеры определили стартовые составы на игру:

Мальта: Бонелло, Камензули, Жан Борг, Пепе, Стив Борг, Джозеф Мбонг, Николай Мускат, Янкам, Гийомье, Пол Мбонг, Нвоко

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Судаков, Мудрик, Ванат, Довбик

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Попов, Конопля, Назарина, Пихаленок, Буяльский, Русин, Зубков, Яремчук

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию матча Мальта – Украины.