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  4. Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 20:40 | Обновлено 17 октября 2023, 20:58
6542
32

Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина

Поединок состоится 17 октября в 21:45 по Киеву

17 октября 2023, 20:40 | Обновлено 17 октября 2023, 20:58
6542
32
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина

17 октября состоится матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Мальты и Украины.

Поединок пройдет на арене Национального стадиона Мальты «Та-Кали». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тренеры определили стартовые составы на игру:

Мальта: Бонелло, Камензули, Жан Борг, Пепе, Стив Борг, Джозеф Мбонг, Николай Мускат, Янкам, Гийомье, Пол Мбонг, Нвоко

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Судаков, Мудрик, Ванат, Довбик

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Попов, Конопля, Назарина, Пихаленок, Буяльский, Русин, Зубков, Яремчук

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию матча Мальта – Украины.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 32
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avk2307
Ванат це добре
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+7
Remark
Відмінний атакуючий состав! Я за! 
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+6
Vitason
Давайте пацани і потім матч всього відбору!! Україна Італія
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
fifa2020
Самий важливий для нас матч - сербів з чорногорцями! Треба щоб серби вийшли напряму на турнір, тоді розіграємо квиток на Євро з Ізраїлем, фінами і боснійцями через ЛН! Це самий реальний сценарій!
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+4
FunnyCat_____
Удачи Сборной!
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+4
Vitason
І Караваев,ввійшов у смак,може й сьогодні положити!!
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+2
Vitason
Ну що Довбик з Мудриком ваш вихід потрібно вже забивати,да і Ванат ,щось довго сидить без голів в збірній національній,кому ,як не Мальті відгрузити!!
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+1
Gargantua
Ванат на фланге мне никогда не нравился
идея с Сидорчуком в основе наверное понятна только Реброву
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Різниця голів на другому плані,основне перемогти! А от за сербів варто повболівати,тому що ні на фінів ,ні на боснійців надії вже не має,залишилися або Ізраїль,або Сербія,щоб пройшли на пряму,тоді в нас буде другий шанс,адже переграти Італію буде дуже тяжко!
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0
Mac_Gyver
Різниця забитих-пропущених має значення?
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0
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avk2307
Я простого матча не прогнозирую. Македония 2-0. Главное результат не хуже
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0
vitaha33
Походу це схема з 3 центральними, 3-5-2, де краї це мудрик і караваєв
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0
Владислав Рейский
Хорошо б уже жахнуть О:3 так, а то сложный соперник почему-то для нас, недоиталия)  
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0
OKs100
"Коновля"?
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0
avk2307
А Мудрик сьогодні повинен забити, ну кому ще ?
Ответить
-1
avk2307
Я за Матвиенко боюсь, правда
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
NoMad
Це суперник рiвня Мудрика. Можливо навiть щось заб'є або хоча б шось покаже 
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-1
Алекс 19
Надеюсь хоть мудрика сегодня не будет ? Столько атак угробил в аредыдущем матче с Македонией 
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-5
AK.228
За перемогою, хлопці!!
Ще б Назарину замість «кривоного и хромого»
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-7
Показать Скрыть 7 ответов
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