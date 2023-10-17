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Англия
17 октября 2023, 20:07 | Обновлено 17 октября 2023, 20:30
366
0

ХОЙЛУНД: «Надеюсь, что однажды я смогу достичь уровня Холанда»

Датчанин рассказал, что норвежец находится совсем на другом уровне

17 октября 2023, 20:07 | Обновлено 17 октября 2023, 20:30
366
0
ХОЙЛУНД: «Надеюсь, что однажды я смогу достичь уровня Холанда»
Твиттер (Ф.Романо). Расмус Хойлунд

20-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде, с которым его иногда сравнивают.

«Холанд? Лучше нас не сравнивать, он находится совсем на другом уровне. Я надеюсь, что однажды я смогу достичь его уровня, но сейчас я думаю, что это слишком рано. Эрлинг – лучший в мире нападающий, если не лучший в мире футболист», – сказал Хойлунд.

Нападающий Хойлунд прошлым летом перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты». Манкунианцы заплатили за Хойлунда 75 млн евро. Игрок пропустил первые туры АПЛ из-за повреждения.

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Расмус Хойлунд Эрлинг Холанд Манчестер Сити Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Фабрицио Романо
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