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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 19:52 |
283
0

Известна приблизительная посещаемость матча Мальта – Украина

Аншлага на игре не будет

17 октября 2023, 19:52 |
283
0
Известна приблизительная посещаемость матча Мальта – Украина
Национальный стадион в Та-Кали

Во вторник, 17 октября, в очередном матче отбора на чемпионат Европы 2024 года в Та-Кали (Мальта) отношения выяснят сборная Мальты и сборная Украины.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команды сойдутся тет-а-тет на поле местного Национального стадиона, вместимость которого составляет 17 797 зрителей.

Мальта – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Как информирует пресс-служба сборной Украины, на трибунах арены во время матча Мальта – Украины ожидается примерно 3000 зрителей.

Напомним, в таблице группы С сборная Украины занимает 3-е место с 10 очками. Мальта идет на 5-й позиции, имея 0 пунктов.

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Евро-2024 сборная Мальты по футболу сборная Украины по футболу Мальта - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
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