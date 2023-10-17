Известна приблизительная посещаемость матча Мальта – Украина

Во вторник, 17 октября, в очередном матче отбора на чемпионат Европы 2024 года в Та-Кали (Мальта) отношения выяснят сборная Мальты и сборная Украины.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команды сойдутся тет-а-тет на поле местного Национального стадиона, вместимость которого составляет 17 797 зрителей.

Мальта – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Как информирует пресс-служба сборной Украины, на трибунах арены во время матча Мальта – Украины ожидается примерно 3000 зрителей.

Напомним, в таблице группы С сборная Украины занимает 3-е место с 10 очками. Мальта идет на 5-й позиции, имея 0 пунктов.