Маркос СЕННА: «Сравнивать Беллингема с Зиданом еще рано»
Экс-игрок сборной Испании – об удачном дебюте Беллингема в «Реале»
Бывший полузащитник сборной Испании Маркос Сенна считает, что, несмотря на блестящий дебют Джуда Беллингема в «Реале» (10 голов и 3 ассиста в 10 матчах), сравнивать его с Зинедином Зиданом преждевременно:
«Эти сравнения очень сомнительны. Беллингем – ребенок, который только начал выступать в Ла Лиге. Да, у него прекрасная статистика. Я не думаю, что кто-то ожидал такого, даже он сам.
Это талант, который станет символом целой эпохи, но сравнивать его с Зиданом еще рано. Зидан – легенда, у него огромное наследие. Нужно подождать три сезона, чтобы понять, может ли Беллингем в «Реале» стать кем-то подобным».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Возможно, это стало одной из причин увольнения тренера
Малик Скотт назвал сильные стороны обоих бойцов