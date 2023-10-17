Маркос СЕННА: «Сравнивать Беллингема с Зиданом еще рано»

Бывший полузащитник сборной Испании Маркос Сенна считает, что, несмотря на блестящий дебют Джуда Беллингема в «Реале» (10 голов и 3 ассиста в 10 матчах), сравнивать его с Зинедином Зиданом преждевременно:

«Эти сравнения очень сомнительны. Беллингем – ребенок, который только начал выступать в Ла Лиге. Да, у него прекрасная статистика. Я не думаю, что кто-то ожидал такого, даже он сам.

Это талант, который станет символом целой эпохи, но сравнивать его с Зиданом еще рано. Зидан – легенда, у него огромное наследие. Нужно подождать три сезона, чтобы понять, может ли Беллингем в «Реале» стать кем-то подобным».