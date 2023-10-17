Все матчи отбора на Евро-2024 17 октября начнутся с минуты молчания
Игроки почтут память погибших шведских болельщиков
Матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, которые состоятся во вторник, 17 октября, начнутся с минуты молчания.
Это будет дань памяти двух шведских болельщиков, которые стали жертвами террористического нападения в центре Брюсселя во время матча Бельгия - Швеция. Напомним, из-за трагедии встреча после перерыва не была продолжена и перенесена на неопределенный срок.
Предполагаемый убийца, как известно, затем погиб в перестрелке с полицейскими.
Ранее сообщалось, что стала известна заявка сборной Украины на матч против команды Мальты, который начнется в 21:45 по киевскому времени 17 октября.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21
Сбежав из «Шахтера», игрок собирается подать документы на российский паспорт