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  4. Бавария вызвала Мазрауи на беседу с руководством
Германия
17 октября 2023, 18:45 |
932
1

Бавария вызвала Мазрауи на беседу с руководством

Ранее защитник поддержал Палестину

17 октября 2023, 18:45 |
932
1
Бавария вызвала Мазрауи на беседу с руководством
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуссаир Мазрауи

Несколько дней назад защитник «Баварии» Нуссаим Мазрауи у себя в Инстаграме публично заявил о поддержке Палестины в конфликте с Израилем. За это защитника сборной Марокко резко раскритиковали немецкие СМИ.

Теперь же «Бавария» выступила с официальным заявлением по данной ситуации:

«Бавария» немедленно связалась с Нуссаиром Мазрауи после его публикаций в Инстаграме 15 октября. Игрок сейчас находится в Африке с национальной сборной Марокко. После его возвращения планируется детальный личный разговор с руководством клуба в Мюнхене.

Несмотря на это, каждый, включая каждого работника и каждого игрока, знают, какие ценности отстаивает «Бавария». Мы выразили это публично и недвусмысленно в заметке сразу после террористической атаки на Израиль. Мы волнуемся за наших друзей в Израиле и поддерживаем их. В то же время надеемся на мирное сосуществование для всех людей на Ближнем Востоке».

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Бавария Нуссаир Мазрауи Израиль Палестина
Источник ФК Бавария
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pol-55
Там в Марокко герой,а в Баварії приходиться *чухати затилок*.
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