Бавария вызвала Мазрауи на беседу с руководством

Несколько дней назад защитник «Баварии» Нуссаим Мазрауи у себя в Инстаграме публично заявил о поддержке Палестины в конфликте с Израилем. За это защитника сборной Марокко резко раскритиковали немецкие СМИ.

Теперь же «Бавария» выступила с официальным заявлением по данной ситуации:

«Бавария» немедленно связалась с Нуссаиром Мазрауи после его публикаций в Инстаграме 15 октября. Игрок сейчас находится в Африке с национальной сборной Марокко. После его возвращения планируется детальный личный разговор с руководством клуба в Мюнхене.

Несмотря на это, каждый, включая каждого работника и каждого игрока, знают, какие ценности отстаивает «Бавария». Мы выразили это публично и недвусмысленно в заметке сразу после террористической атаки на Израиль. Мы волнуемся за наших друзей в Израиле и поддерживаем их. В то же время надеемся на мирное сосуществование для всех людей на Ближнем Востоке».