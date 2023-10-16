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Германия
16 октября 2023, 14:43 |
346
2

В Германии призывают отстранить защитника Баварии из-за поддержки Палестины

Нуссаир Мазрауи выступил в поддержку Палестины в конфликте с Израилем

16 октября 2023, 14:43 |
346
2
В Германии призывают отстранить защитника Баварии из-за поддержки Палестины
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуссаир Мазрауи

Марокканский защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи недавно на своей странице в Инстаграме публично поддержал Палестину и заявил, что на предстоящем Кубке Африки сборная Марокко все свои премиальные пожертвует на помощь Палестине.

Ведущее немецкое издание Bild опубликовало статью, в которой призвало отстранить Мазрауи от выступлений в Бундеслиге, если он не выступит с осуждением деяний Хамас.

«Бундеслига планирует провести акцию памяти жертв террора Хамас в предстоящий игровой день. Возможно ли, чтобы в тот момент на поле был игрок, который поддерживал бы этот террор? Массовую гибель невинных людей? Это было бы невыносимо!

Вот почему футболист «Баварии» Нуссаир Мазрауи должен четко дистанцироваться от кровавых деяний Хамас. И объяснить, почему он приветствует ненавистнические лозунги из аккаунта, призывающего к уничтожению Израиля.

Если Мазрауи откажется убедительно дистанцироваться от этого, он больше не должен играть в лиге».

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Нуссаир Мазрауи Бавария Израиль Палестина
Источник Bild
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Комментарии 2
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Swed
То есть в  Bild не знают, что независимую Палестину поддерживает  и признало боле 130-ти стран мира?   Речь ведь идёт про ХАМАС в войне, а не про Палестину и её население, которое оказалось заложниками исторического противостояния.     Сейчас ни один политик мира не знает как этот вопрос разрешить.   Ни один!
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+1
fifa2020
Він не дії ХАМАС підтримує, а Палестину і 700 вбитих дітей пейсами, клоуни!
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0
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