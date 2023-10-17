Капитан сборной Англии U-21: «Украинцы, вы в наших сердцах, мы все с вами»
Харви Эллиотт поддержал Украину
20-летний полузащитник «Ливерпуля» и молодежной сборной Англии U-21 Харви Эллиотт поздравил украинцев с победой в матче отбора на Евро-2025 (3:2).
«Украинцы играли отлично в течение всего матча и заслужили победу. Атмосфера была прекрасной, даже в такое время украинцы нашли возможность поддержать свою команду. Мы все с ними и будем стоять за Украину. Вы знаете, что «Ливерпуль» с вами. С украинцами. «You will never walk alone». Вы в наших сердцах, и я надеюсь, вы пройдете через все. И как я говорил – мы все с вами», – сказал полузащитник.
После трех матчей отбора украинская молодежка вышла в лидеры группы F. Следующий матч подопечные Унаи Мельгосы проведут 17 ноября против сверстников из Люксембурга.
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