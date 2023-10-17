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  4. Капитан сборной Англии U-21: «Украинцы, вы в наших сердцах, мы все с вами»
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 18:52 |
1565
4

Капитан сборной Англии U-21: «Украинцы, вы в наших сердцах, мы все с вами»

Харви Эллиотт поддержал Украину

17 октября 2023, 18:52 |
1565
4
Капитан сборной Англии U-21: «Украинцы, вы в наших сердцах, мы все с вами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Харви Эллиотт

20-летний полузащитник «Ливерпуля» и молодежной сборной Англии U-21 Харви Эллиотт поздравил украинцев с победой в матче отбора на Евро-2025 (3:2).

«Украинцы играли отлично в течение всего матча и заслужили победу. Атмосфера была прекрасной, даже в такое время украинцы нашли возможность поддержать свою команду. Мы все с ними и будем стоять за Украину. Вы знаете, что «Ливерпуль» с вами. С украинцами. «You will never walk alone». Вы в наших сердцах, и я надеюсь, вы пройдете через все. И как я говорил – мы все с вами», – сказал полузащитник.

После трех матчей отбора украинская молодежка вышла в лидеры группы F. Следующий матч подопечные Унаи Мельгосы проведут 17 ноября против сверстников из Люксембурга.

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сборная Украины по футболу U-21 Украина - Англия сборная Англии по футболу U-21 Евро-2025 U-21 Харви Эллиотт Ливерпуль
Источник Instagram
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Комментарии 4
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Андрей Залищук
Дякую Англії за підтримку!
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+8
valerafan1
Дякуємо англійцям за підтримку. Вболіваємо за вас також на спортивних майданчиках.
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+5
Владислав Рейский
respect
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+2
inspekcha85
Какие всё-таки англичане достойные и великодушные люди...будь на их месте глубинный нарот   была бы совсем другая реакция --- слюни,сопли ,злословие и прочие исконно русские малоприглядные  испражнения
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0
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