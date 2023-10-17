Тренер Англии U-21: «Украине повезло в контратаке»

Главный тренер сборной Англии U-21 Ли Карсли прокомментировал поражение 2:3 от молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2025:

«Это была классная игра. Обе команды были очень настроены, пытались забивать. Украинцы забили очень классный гол в быстром отрыве к концу матча. Это очень классный матч, если говорим об игре молодежных футбольных команд.

Мы пропустили голы, которые не должны были пропускать. Есть ощущение, что мы действительно должны останавливать игроков Украины там, где их не останавливали. Но глобально я хорошо оцениваю игру своей команды. Просто Украине повезло в контратаке.

Это окно вообще было очень тяжелым, серьезные соперники: Сербия, Украина. В принципе, это просто тяжелые два соперника, предыдущий матч не повлиял на результат. Мы и здесь играли неплохо, но в конце пропустили».