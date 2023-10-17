Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ДОВБИК: «С Мальтой не будет таких проблем, как с Северной Македонией»
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 17:07 | Обновлено 17 октября 2023, 17:08
861
6

Артем ДОВБИК: «С Мальтой не будет таких проблем, как с Северной Македонией»

Форвард сборной Украины о следующем матче команды

17 октября 2023, 17:07 | Обновлено 17 октября 2023, 17:08
861
6
Артем ДОВБИК: «С Мальтой не будет таких проблем, как с Северной Македонией»

Форвард сборной Украины Артем Довбик поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Мальты (17 октября, 21:45):

«Игра с Северной Македонией была тяжелой, но, думаю, что этих дней нам будет достаточно, чтобы восстановиться и показать достойную игру с Мальтой. Они тоже играют в три защитника, от обороны, выбегают в контратаки. Думаю, игра будет похожа на матч против Северной Македонии.

Мы разобрали наши ошибки, допущенные в прошлом поединке. Думаю, исправимся, и с Мальтой не будет таких проблем.

Я давно не забивал за сборную, очень хочу забить. Голы за сборную всегда особенные. Главное – что моменты есть».

По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Игра с Мальтой будет похожа на предыдущую»
ФОТО. Сборная прогулялась перед матчем с Мальтой
ФОТО. Украина определила комплект формы на матч отбора Евро-2024
Артем Довбик сборная Украины по футболу Украина - Мальта Евро-2024
Источник ВЗбирна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера
Футбол | 16 октября 2023, 17:53 105
ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера

Спортивный директор клуба заменит Патрика ван Леувена

Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Футбол | 16 октября 2023, 21:35 28
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21

«Закон не нарушал». Экс-работник Кривбасса объяснил свой побег из Украины
Футбол | 17.10.2023, 14:36
«Закон не нарушал». Экс-работник Кривбасса объяснил свой побег из Украины
«Закон не нарушал». Экс-работник Кривбасса объяснил свой побег из Украины
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
Футбол | 16.10.2023, 18:43
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
Илья КВАСНИЦА: «Из Украины первыми дозвонились родители»
Футбол | 17.10.2023, 15:33
Илья КВАСНИЦА: «Из Украины первыми дозвонились родители»
Илья КВАСНИЦА: «Из Украины первыми дозвонились родители»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Дійсно тут головне питання чи забє довбик!!! А на рахунок загального результату не говори гоп. Перший матч тому доказ.
Ответить
+2
inspekcha85
Где-то я подобное уже слышал.Звездуны местного разлива
Ответить
+1
Vitason
Разница забитых и пропущенных будет считаться только в том случае если у нас будет по одной победе со счётом 2:1,но это маловероятно,нам главное просто обыграть Италию с любым счётом,это сложно но возможно, учитывая что на один матч с Италией мы можем настроиться и выдать результат это главный плюс что у нас не будет спарки в два матча ,а вот Италии придется сыграть два матча за три дня и у Италии будет матч с Северной Македонией потом с Украиной!
Ответить
0
Vitason
При равенстве очков первый показатель личные встречи у нас проигрыш 2:1, значит минимум 2:0 нужно будет обыгрывать итальянцев и если Италия сегодня не выиграет,а мы победим Мальту, тогда достаточно любой нашей победы над Италией 1:0,2:1 и т.д.
Ответить
0
antt
До речі  нам треба забивати побільше. Не менше 4:0. Бо при поразці  англійців сьогодні  нам треба буде там 3:0 вигравати в Італії або й більше. В 1:0 чи 2:0 ще можна повірити. Бо при нічиї ісьогодні  італійців та й перемозі  з македонцями і  так треба вигравати.  І навіть якщо скуадра набере лише три очки в наступних двох матчам нам треба буде перемога як мінімум.
Ответить
0
CheMP
ну начинается... недооценка - это плохо
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
15.10.2023, 21:16 12
Футбол
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
16.10.2023, 11:55 8
Бокс
Бывший тренер сборной Украины по боксу поблагодарил оккупантов
Бывший тренер сборной Украины по боксу поблагодарил оккупантов
16.10.2023, 17:04 7
Бокс
Что это было, Шахтер?!
Что это было, Шахтер?!
17.10.2023, 06:30 75
Футбол
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
16.10.2023, 16:37 12
Футбол
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
16.10.2023, 11:10 3
Футбол
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
16.10.2023, 21:50 4
Футбол
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
17.10.2023, 12:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем