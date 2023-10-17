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Англия
17 октября 2023, 16:35 | Обновлено 17 октября 2023, 16:36
59
0

Виктор ЛИНДЕЛЕФ: «Я очень хочу продолжать играть за МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с клубом

17 октября 2023, 16:35 | Обновлено 17 октября 2023, 16:36
59
0
Виктор ЛИНДЕЛЕФ: «Я очень хочу продолжать играть за МЮ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Линделеф

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф хочет продлить контракт с английским клубом:

«В моем контракте с «Манчестер Юнайтед» есть опция продления до 2025 года и для ее активации есть дедлайн. Чувствую, что она будет активирована. Хочу ли я продолжать играть за «Юнайтед»? Да, конечно. Мне здесь очень нравится. Это клуб, который мне очень нравится и который я хочу представлять. Но посмотрим, как все будет».

В этом сезоне Виктор Линделеф отыграл 10 матчей (735 минут) за «Манчестер Юнайтед». Результативными действиями отличиться не удалось.

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Виктор Линделеф Манчестер Юнайтед продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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