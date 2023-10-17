Виктор ЛИНДЕЛЕФ: «Я очень хочу продолжать играть за МЮ»
Защитник «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с клубом
Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф хочет продлить контракт с английским клубом:
«В моем контракте с «Манчестер Юнайтед» есть опция продления до 2025 года и для ее активации есть дедлайн. Чувствую, что она будет активирована. Хочу ли я продолжать играть за «Юнайтед»? Да, конечно. Мне здесь очень нравится. Это клуб, который мне очень нравится и который я хочу представлять. Но посмотрим, как все будет».
В этом сезоне Виктор Линделеф отыграл 10 матчей (735 минут) за «Манчестер Юнайтед». Результативными действиями отличиться не удалось.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спортивный директор клуба заменит Патрика ван Леувена
Сборная Украины U-21 обыграла англичан в квалификации молодежного Евро-2025