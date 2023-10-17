Лидер Наполи пропустит 4-6 недель из-за травми

Лидер атак «Наполи» Виктор Осимхен получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги. Это случилось в расположении сборной Нигерии, во время товарищеского матча против Саудовской Аравии.

По прогнозам врачей, восстановление лучшего бомбардира Серии А прошлого сезона займет от четырех до шести недель. Возвращение 24-летнего нигерийского форварда в игру ожидается во второй половине ноября, или даже в начале декабря.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 6 голов и 1 ассист в 10 матчах за «Наполи» во всех турнирах.