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  4. Лидер Наполи пропустит 4-6 недель из-за травми
Италия
17 октября 2023, 15:59 |
297
0

Лидер Наполи пропустит 4-6 недель из-за травми

Виктор Осимхен пропустит как минимум месяц

17 октября 2023, 15:59 |
297
0
Лидер Наполи пропустит 4-6 недель из-за травми
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Лидер атак «Наполи» Виктор Осимхен получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги. Это случилось в расположении сборной Нигерии, во время товарищеского матча против Саудовской Аравии.

По прогнозам врачей, восстановление лучшего бомбардира Серии А прошлого сезона займет от четырех до шести недель. Возвращение 24-летнего нигерийского форварда в игру ожидается во второй половине ноября, или даже в начале декабря.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 6 голов и 1 ассист в 10 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Виктор Осимхен Наполи сборная Нигерии по футболу травма
Источник Football-Italia
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