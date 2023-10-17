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17 октября 2023, 15:44 | Обновлено 17 октября 2023, 16:43
747
7

Эрик КАНТОНА: «Защита палестинцев не означает, что вы антисемит»

Легендарный француз объяснил свою позицию

17 октября 2023, 15:44 | Обновлено 17 октября 2023, 16:43
747
7
Эрик КАНТОНА: «Защита палестинцев не означает, что вы антисемит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Кантона

Легендарный французский экс-футболист Эрик Кантона объяснил свою точку зрения относительно конфликта между Израилем и Палестиной:

«Защита прав палестинцев не означает, что вы сторонник ХАМАС. Если вы говорите «освободите Палестину», это не значит, что вы антисемит или хотите, чтобы все евреи исчезли.

«Освободите Палестину» означает освобождение палестинцев от израильской оккупации, которая лишала их базовых прав человека в течение 75 лет.

«Освободите Палестину» означает прекращение заключения 2,3 миллиона палестинцев в самой большой в мире тюрьме под открытым небом, половина из которых – дети.

«Освободите Палестину» означает прекращение апартеида, навязанного израильским правительством.

«Освободите Палестину» означает предоставление палестинцам контроля над основной инфраструктурой на их земле».

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Эрик Кантона Израиль Палестина
Источник Instagram
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Комментарии 7
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Xvalenok03
Палестинцы тоже к семитской группе народностей относятся.
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Gargantua
этот голос утонет в общей воинственности, которая не оставляет выбора кроме "ты за тех или за этих".
Кроме резни уже вариантов нет.
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+1
Octopus
В 1948 году семь арабских стран совместно напали на Израиль после решения ООН разделить земли между арабами и евреями, их целью было уничтожение израильского государства. В результате получили знатных люлей. Нынешняя судьба арабов в Израиле целиком и полностью вина их арабских друзей - Египта, Сирии, Ливана, Иордании, которые изначально стали на путь войны.
Они даже им помогать теперь не хотят, потому что когда их пускали к себе, то палестинские арабы устраивали там либо гражданские войны, либо перевороты. А Израиль что должен по мнению Кантоны щас сделать? Открыть ворота для этого мусорника в свою процветающую страну? Чтобы на улицах было то, что вчера случилось в Брюсселе. 2 млн человек промытого радикальным исламом населения.
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0
valerafan1
Ще один кумир виявився хворим на голову.
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-3
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