Эрик КАНТОНА: «Защита палестинцев не означает, что вы антисемит»

Легендарный французский экс-футболист Эрик Кантона объяснил свою точку зрения относительно конфликта между Израилем и Палестиной:

«Защита прав палестинцев не означает, что вы сторонник ХАМАС. Если вы говорите «освободите Палестину», это не значит, что вы антисемит или хотите, чтобы все евреи исчезли.

«Освободите Палестину» означает освобождение палестинцев от израильской оккупации, которая лишала их базовых прав человека в течение 75 лет.

«Освободите Палестину» означает прекращение заключения 2,3 миллиона палестинцев в самой большой в мире тюрьме под открытым небом, половина из которых – дети.

«Освободите Палестину» означает прекращение апартеида, навязанного израильским правительством.

«Освободите Палестину» означает предоставление палестинцам контроля над основной инфраструктурой на их земле».