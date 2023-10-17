Эрик КАНТОНА: «Защита палестинцев не означает, что вы антисемит»
Легендарный француз объяснил свою позицию
Легендарный французский экс-футболист Эрик Кантона объяснил свою точку зрения относительно конфликта между Израилем и Палестиной:
«Защита прав палестинцев не означает, что вы сторонник ХАМАС. Если вы говорите «освободите Палестину», это не значит, что вы антисемит или хотите, чтобы все евреи исчезли.
«Освободите Палестину» означает освобождение палестинцев от израильской оккупации, которая лишала их базовых прав человека в течение 75 лет.
«Освободите Палестину» означает прекращение заключения 2,3 миллиона палестинцев в самой большой в мире тюрьме под открытым небом, половина из которых – дети.
«Освободите Палестину» означает прекращение апартеида, навязанного израильским правительством.
«Освободите Палестину» означает предоставление палестинцам контроля над основной инфраструктурой на их земле».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спортивный директор клуба заменит Патрика ван Леувена
Андрей Воробей уверен в качествах игрока
Кроме резни уже вариантов нет.
Они даже им помогать теперь не хотят, потому что когда их пускали к себе, то палестинские арабы устраивали там либо гражданские войны, либо перевороты. А Израиль что должен по мнению Кантоны щас сделать? Открыть ворота для этого мусорника в свою процветающую страну? Чтобы на улицах было то, что вчера случилось в Брюсселе. 2 млн человек промытого радикальным исламом населения.