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Молодежные турниры
17 октября 2023, 15:33 | Обновлено 17 октября 2023, 16:42
1514
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Илья КВАСНИЦА: «Из Украины первыми дозвонились родители»

Илья Квасница поделился своими впечатлениями о вчерашнем противостоянии в Словакии

17 октября 2023, 15:33 | Обновлено 17 октября 2023, 16:42
1514
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Илья КВАСНИЦА: «Из Украины первыми дозвонились родители»
УАФ. Илья Квасница

16 октября молодежная сборная Украины (U-21) в отборе на Евро-2025 взяла верх над футболистами Англии – 3:2.

Победный гол на 94 минуте забил игрок львовского «Руха» Илья Квасница. В разговоре с корреспондентом Sport.ua Илья Квасница поделился своими впечатлениями о вчерашнем противостоянии в Словакии:

– Когда я на 74-й минуте готовился выйти на замену, то главный тренер Унаи Мельгоса говорил, чтобы успевал не только отрабатывать в обороне, но и искал свой шанс в контратаке. На тот момент ситуация на футбольном поле была сложной. Мы вели в счете, но англичане диктовали условия. И им таки удалось выравнять положение. Однако я также дождался своего шанса. В компенсированное время получил передачу от Рубчинского и попал в дальний угол.

– В таком стиле ты уже ранее неоднократно забивал выступая за «Рух».
– Да, но, видимо, британцы не были в курсе, что я так умею завершать атаку, вот и поплатились. Конечно, после финального свистка эмоции были фантастические, ведь победили действующего чемпиона Европы.

– Кстати, 94 минута становится для тебя счастливой, ведь на четвертой добавленной минуте ты забивал несколько дней назад Люксембургу.
– Вы правы, только в Люксембурге я довел дело до разгрома, а с Англией забил победный гол. Как видите, есть существенная разница.

– Но ведь и в Люксембурге ты не скрывал радости, помнится, после взятия ворот, едва не сломал рекламный щит, перепрыгивая через него.
– Меня можно понять, это ведь был дебютный гол за молодежку. Хорошо, что обошлось без травмы.

– После финального свистка Мельгоса поздравил тебя с победным голом?
– Нет, похвалил всю сборную, поблагодарил за игру.

– А кто из Украины вчера первым дозвонился до тебя?
– Родители и моя девушка. Они - мои самые преданные болельщики.

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Источник Sport.ua
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AutumnBridge
Это же лучше, чем если бы первым был Козловский.
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