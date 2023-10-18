Идеальный шторм. Почему результативность в Ла Лиге резко возросла

Испанская Ла Лига уже давно стала синонимом завораживающего футбола в одно касание и технического блеска в полузащите, но она не всегда была местом для голов.

Особенно в последние пять сезонов, когда среднестатистический матч Ла Лиги становился все медленнее, поскольку спокойное владение мячом не позволяло пробивать самые сложные оборонительные блоки в Европе.

Наряду с «Хетафе» такие команды, как «Осасуна», «Мальорка» и «Кадис» могли превзойти своих соперников за счет строгой организации и компактной игры без мяча.

Это стилистическое разделение привело к тому, что голов в Ла Лиге стало меньше: четыре из последних пяти лет Ла Лига была наименее результативным из пяти топ-чемпионатов Европы.

Однако в последние несколько месяцев, похоже, что-то изменилось.

В первые девять туров сезона Ла Лига идет по графику своего самого результативного сезона за последние 39 лет. Как видно из приведенного ниже графика, в начале сезона по количеству забитых мячей Ла Лига соперничает с АПЛ, а ее показатели, по прогнозам, превысят показатели прошлого сезона в Испании на 150 голов.

В нынешнем сезоне еще достаточно времени, чтобы вернуться к среднему уровню, но сейчас Ла Лига очень существенно опережает привычный график. Так в чем же причина столь неожиданной перемены?

Ответ предсказуем, но он проливает свет на несколько интересных сюжетов на ранней стадии этого сезона.

В самом широком смысле нападающие Ла Лиги стали лучше завершать атаки, а их вратари стали хуже отражать удары более высокого уровня опасности.

Кроме того, в каждом из последних сезонов наблюдались статистические аномалии в обороне, которые не проявились и в этом. От рекордного сезона сухих матчей Марка-Андре тер Штегена в прошлой кампании до вратарских подвигов Яна Облака в 2021 году – «большая тройка» строила свои чемпионские команды на прочном оборонительном фундаменте: начиная с сезона 2019/2020 «Барселона», «Реал» Мадрид и «Атлетико» пропускают меньше гола в среднем за игру.

Используя показатель ожидаемых голов с ударов в створ ворот (xGOT), мы можем более детально рассмотреть невероятный сезон 2022/2023 в исполнении Тер Штегена . Если ожидаемые голы (xG) измеряют вероятность того, что удар станет голом, исходя из факторов, предшествующих удару, то xGOT представляет собой модифицированную ценность удара в створ ворот после того, как игрок произвел удар. Подсчитав показатели xGOT за сезон, можно сравнить, сколько голов пропустил вратарь на самом деле в сравнении с тем количеством, которое от него ожидалось.

Согласно данным по «предотвращенным голам» Тер Штеген должен был пропустить примерно на девять голов больше, учитывая качество ударов по воротам. В итоге в 37 матчах он 26 раз сохранил ворота сухими и пропустил всего 12 мячей без учета стандартов.

Чтобы подчеркнуть значимость этого рекорда, отметим, что в этом сезоне он пропустил уже 10 мячей в восьми матчах.

Несмотря на то, что в Ла Лиге по-прежнему много специалистов по отбиванию мячей, голевое перенасыщение этого сезона вполне может быть усилено отсутствием лучших.

С 2019 года ни один вратарь не превзошел свой показатель xGOT в Ла Лиге более существенно, чем Эдгар Бадиа из «Эльче», который сейчас играет в Сегунде, несмотря на то, что, согласно данным, он пропустил на 22 гола меньше, чем должен был согласно показателю xGOT. Это почти на шесть голов больше, чем у самого эффективного вратаря АПЛ за этот период – Алиссона из «Ливерпуля».

Наряду с Бадиа, разрыв передней крестообразной связки Тибо Куртуа означает, что лучшие отражатели ударов Ла Лиги были вне игры, в то время как количество голов росло.

Совпадение? Возможно. Но, тем не менее, любопытная деталь.

И не только на индивидуальном уровне – некоторые из самых оборонительных испанских команд в этом сезоне словно раскрылись, причем включая традиционно жесткий «Хетафе» Хосе Бордаласа.

С тех пор как в 2016 году Бордалас возглавил клуб, оказавшийся в нижней части таблицы второго дивизиона, он завоевал репутацию команды с жестким стилем игры и привел «Хетафе» к выдающемуся финишу на пятом месте в сезоне 2018/2019 годах, а в следующем сезоне – к беспрецедентному походу в Лиге Европы (1/8 финала).

В первые три сезона после повышения в классе «Хетафе» пропускал меньше гола за игру, а 34 ничьи со счетом 0:0 за последние шесть сезонов говорят о том, что «Хетафе» – это именно та команда, которая идет на все, лишь бы заработать хоть одно очко.

Однако даже они в этом сезоне играют более результативно: только две худших команды чемпионата, «Альмерия» и «Гранада», пропустили больше, «Хетафе» с их 15 голами (столько же у «Мальорки», «Вильярреала» и «Сельты»).

В то время как за последние шесть сезонов в 38 играх в матчах с участием «Хетафе» забивали в среднем 77 голов за сезон, в нынешней кампании при таком темпе их количество достигнет 114 голов.

И, наконец, Джуд Беллингем. Он забил восемь голов в первых восьми матчах Ла Лиги, ни один игрок со времен Криштиану Роналду не смог так легко освоиться в испанском футболе.

Как видно из приведенного ниже графика, показатель xG за игру у Беллингема в этом сезоне постоянно растет, поскольку он постоянно попадает в перспективные зоны для взятия ворот. А вот количество голов за игру резко возросло, что свидетельствует о резком оверперфомансе в его завершении атак.

Беллингем – один из трех игроков Ла Лиги, которые реализуют свои шансы с безжалостной эффективностью: Таке Кубо из «Реал Сосьедада» и Брайан Сарагоса из «Гранады» превышают ожидаемые показатели более чем на 0,4 гола за игру.

В целом, в этом сезоне игроки Ла Лиги забили на 14,1 гола больше, чем предполагало качество их моментов. В прошлой кампании они забили на 48,3 гола меньше.

Для нейтральных болельщиков резкое изменение статистики стало идеальным визуальным штормом.

Том Харрис, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух