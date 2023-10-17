Чемпионат Европы17 октября 2023, 13:38 |
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ФОТО. Сборная прогулялась перед матчем с Мальтой
Начало встречи в 21:45 по киевскому времени
17 октября 2023, 13:38 |
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Сегодня в городе Та-Кали на Национальном стадионе сборная Украины проведет матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Мальты.
В день матча игроки сборной прогулялись по улицам города Та-Кали.
Мальта – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
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