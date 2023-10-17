ФОТО. Сборная прогулялась перед матчем с Мальтой

Сегодня в городе Та-Кали на Национальном стадионе сборная Украины проведет матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Мальты.

В день матча игроки сборной прогулялись по улицам города Та-Кали.

Мальта – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.